Il Paris Saint- Germain vuole riconfermarsi la regina d'Europa. Dopo aver vinto due finali consecutive di Champions League, gli uomini di Luis Enrique sono pronti ad affrontare l'Aston Villa nella finale di Supercoppa Europea. Questa gara mette di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League in una sfida secca che si terrà mercoledì alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marquinhos che ha sottolineato il momento della sua squadra e la sua voglia di alzare l'ennesimo trofeo.

La pericolosità della squadra di Emery: le parole di Marquinhos

Dal suo arrivo a Parigi ad oggi, Marquinhos si è affermato come una delle stelle della squadra francese. Il brasiliano ha collezionatoe diventando il capitano del Paris Saint- Germain. L'exoltre a innumerevoli trofei, detiene anche il record di presenze nelle competizioni europee con la maglia dei Campioni d'Europa.

PARIGI, FRANCIA - 31 MAGGIO: Marquinhos del Paris Saint-Germain e il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi festeggiano con il trofeo durante la celebrazione del Paris Saint-Germain, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League, il 31 maggio 2026 a Parigi, Francia.(Photo by Franco Arland/Getty Images)

Il capitano del PSG conosce bene le insidie che può presentare una partita di così tanta importanza. L'ex Roma ha sottolineato come la squadra allenata da Unai Emery può rappresentare un pericolo costante e affrontare squadre di un certo calibro non è mai facile: "Sappiamo le difficoltà che possiamo incontrare domani. L'Aston Villa è una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore come Emery, so come prepara queste partite e so quanto sia importante per lui non sbagliare l'approccio alla gara. Dobbiamo farci trovare pronti".

Il brasiliano non si è nascosto e ha dichiarato espressamente l'obiettivo della sua squadra: "Siamo arrivati a giocarci questa finale di alto livello, non serve nascondersi. Abbiamo l'ambizione di vincere anche questo trofeo, ci siamo allenati anche per questo. Questa squadra non vuole mollare mai, domani scendiamo in campo per vincere".

Gli elogi a Luis Enrique

Nel corso della sua intervista, il brasiliano ha parlato dell'evoluzione avuta dalla squadra e del lavoro del tecnico spagnolo. Nonostante i continui cambiamenti, secondo Marquinhos la squadra riesce sempre a mantenere una precisa identità grazie al lavoro di: "Il nostro tecnico è speciale, ogni anno può cambiare qualcosa, ma noi siamo consapevoli del lavoro che svolgiamo e cosa vuole il tecnico da noi.".

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Désiré Doué del Paris Saint-Germain e Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, festeggiano dopo aver sconfitto l’Arsenal ai calci di rigore durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Il Paris Saint Germain, dunque, si presenta alla nuova stagione sempre con la stessa determinazione e fame di vittorie. Il capitano dei francesi è convinto che la squadra abbia ancora tanti margini di miglioramento e soprattutto la motivazione necessaria per continuare a trionfare in Francia e in Europa: "Credo fortemente nei miei compagni di squadra e in quello che costruiamo giorno dopo giorno. Abbiamo sempre grande voglia di vincere e dimosrtare chi siamo. Sono certo che con questa cattiveria agonistica possiamo ancora dire la nostra per tanto tempo. Abbiamo ancora tanto da dare al calcio, a partire da domani".