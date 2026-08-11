Il PSG ha raggiunto l'accordo con il Parma: Zion Suzuki sarà un giocatore del club parigino. Il portiere giapponese costerà 35 milioni di euro e andrà in Francia il prossimo anno. La Juventus è alla finestra per quanto riguarda un possibile prestito.

Suzuki va al PSG: il Parma accetta l'offerta dei parigini

Alla fine, l'ha spuntata il. E Zion, portiere titolare dele della nazionale del, dalla prossima stagione difenderà i pali della squadra di. Il giovane giapponese ha fatto molto parlare di sé, nelle due scorse stagioni con la maglia del club emiliano, ma si è distinto anche nel Mondiale come estremo difensore della sua nazionale. In questa estate di calciomercato, quindo, è rapidamente diventatodel calcio europeo: il PSG e la Juventus. Il Parma aveva rifiutato una prima offerta del club francese, ma ha accettato una seconda proposta rinnovata e con cifre più elevate.

Zion Suzuki, portiere del Giappone (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

I parigini, infatti, avevano offerto 28 milioni di euro + 5 milioni di bonus e hanno poi dovuto rilanciare arrivando a 35 milioni, bonus compresi. Il club francese, però, vuole acquisire il portiere per il futuro e quindi, almeno per questa stagione, continueremo a vedere Suzuki e le sue parate nella nostra Serie A. Forse, però, non con il Parma e il suo allenatore, Cuesta. Ma con Luciano Spalletti e la Juventus. I ducali, infatti, avrebbero aperto alla possibilità di un prestito.

I bianconeri, come sappiamo, stanno cercando un nuovo portiere per sostituire Di Gregorio che non piace al tecnico toscano. E la soluzione Suzuki metterebbe tutti d'accordo alla Continassa. Spalletti preferisce il giapponese alla alternativa più probabile: cioè Vicario del Tottenham. E la dirigenza approva la formula del prestito: per un anno, infatti, la Vecchia Signora si assicura un portiere di grande prospettiva e già esperto conoscitore del nostro campionato. In questo modo, inoltre, ci sarebbe un altro anno di tempo utile per programmare meglio una grande spesa per un futuro portiere.