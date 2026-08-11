Nel corso degli ultimi anni diversi giocatori hanno indossato la maglia dell'Inter e, tra questi, figura anche Ashley Young. L'ormai ex calciatore, infatti, è stato nerazzurro per un anno e mezzo, per la precisione dal mese di gennaio del 2020 e per tutta la stagione 2020/2021. Nella sua parentesi italiana, l'inglese ha vinto lo Scudetto ed aveva come allenatore Antonio Conte. Di conseguenza, il 41enne ha provato sul suo corpo gli allenamenti del tecnico. Del suo periodo con l'italiano, l'ex Manchester United ne ha parlato ad un podcast.

Inter, Young: "Conte faceva dei test per mettere alla prova il gruppo"

Durante il podcast High Performance, Young ha rilasciato diverse dichiarazioni e ha parlato degli allenamenti di Conte. Le sue"Per me erano folli, ma penso che mi abbiano dato la possibilità di giocare fino a 40 anni. Abbiamo affrontato tante squadre a San Siro ed al 60esimo minuto. Una volta, dopo una partita contro l'Atalanta,è andato da Conte e gli ha detto:". Con l'obiettivo di avere un gruppo compatto e trovare chi gli andava contro, Conte faceva anche dei: "Ci dava appuntamento agli allenamenti, non si presentava e rimandava tutto. Questo era solo uno dei suoi test che usava per".

Madrid, Spagna - 3 novembre 2020: Ashley Young dell'Inter e l'allenatore dell'Inter Antonio Conte in azione durante la partita di Champions League tra Real Madrid ed Inter all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)

In seguito, l'inglese ha continuato dicendo: "Faceva così per vedere se ci fosse qualcuno che sarebbe andato da lui a protestare o a rispondere male. Anche giocatori esperti che erano all'Inter da tempo volevano affrontarlo per parlargli. L'hanno fatto e poco dopo sono stati fatti fuori. Secondo me il punto di rottura arriva quando i giocatori pensano che si stia esagerando. Arriva un crollo e ci sono anche tanti infortuni. Penso che anche qualcuno dello staff arrivi a non vedere di buon occhio quei metodi, anche se Conte ha sempre gli stessi collaboratori che scelgono di restare con lui. I giocatori, invece, sono diversi perché parlano e si confrontano tra loro".