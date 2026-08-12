Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Ci sono storie che sembrano destinate a non tramontare mai. Quella tra Zanetti e l'Inter è una di queste: dal lontano 1995, anno dell'approdo di Javier, fino ad oggi grazie alla firma del suo primogenito, Tomas Zanetti con l'Under 15 del Club. Un passaggio ancora iniziale, lontano anni luce dai successi e traguardi ottenuti dal padre, ma che rende ancora più intensa la storia tra i Campioni d'Italia e l'ex capitano.

Da Javier a Tomas Zanetti: un cognome che rimarrà legato all'Inter

Tomas Zanetti è un centrocampista cresciuto calcisticamente nell'dove si è messo in mostra come uno dei talenti più cristallini della sua categoria. Il classe 2012 ha trascinato l'a suon di gol: infatti per Tomas sono statenel corso del campionato regionale, colmate con la vittoria del trofeo.

MADRID, SPAGNA – 13 GIUGNO: Javier Zanetti dell’Inter Legends durante il Corazón Classic Match tra le leggende del Real Madrid e le leggende dell’Inter allo stadio Santiago Bernabéu, il 13 giugno 2026 a Madrid, in Spagna.(Photo by Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

L'arrivo di Tomas Zanetti rappresenta un nuovo capitolo di una storia cominciata nel 1995, quando Javier approdò all'Inter. Da quel momento, l'argentino sarebbe diventata una vera e propria bandiera per i tifosi nerazzurri e non solo, arrivando a collezionare 858 presenze tra Serie A e competizioni europee. Ancora oggi ricopre il ruolo di vicepresidente della società, continuando a rappresentare uno dei volti più riconoscibili del Club.

Ora la palla passa alla generazione successiva. Tomas Zanetti è ufficialmente un giocatore dell'Inter e nella prossima stagione giocherà per l'Under 15. Per il momento è impossibile fare paragoni con il percorso compiuto dal padre :l'ultimogenito di Javier avrà tempo e modo di dimostrare di che pasta è fatto. La scelta della società è chiara: far crescere Tomas nello stesso ambiente che ha reso celebre il padre.

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Una nuova storia da scrivere: vietato fare paragoni

Il cognome che porta sulle spalle inevitabilmente attirerà: essere figlio di una bandiera come Zanetti significa entrare a far parte di un club con una storia familiare già scritta. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà all'Inter fino alpartendo dall'Under 15.

I più esperti, parlano di Tomas come un centrocampista dalle ottime qualità tecniche, capace di giocare sempre a testa alta con un fiuto particolare verso il gol: a dimostrazione di quest'ultima dote ci sono le 27 reti siglate nell'ultimo campionato di Under 14. Inoltre, è un ragazzo duttile che può agire da mezzala ma all'occorrenza anche spostarsi sulla trequarti. Tomas è pronto per questa nuova avventura sognando di seguire le orme di "Pupi", ma una cosa è certa: la storia tra Zanetti e l'Inter sembra destinata a non finire ancora...