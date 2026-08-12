Si sta risolvendo in queste ore un intreccio di mercato che coinvolge Bologna, Fiorentina e Parma. Le due pedine principali sono Mateo Pellegrino e Roberto Piccoli. Queste due cessioni sbloccano anche la partenza di Dallinga, che lascia i rossoblù diretto in Germania.

Valzer di attaccanti fra Fiorentina, Parma e Bologna

La. La trattativa, condotta da, è ormai conclusa e l'attaccante argentino, nove gol e un assist nello scorso campionato di Serie A , diventerà un giocatore della Viola e presto sarà agli ordini di mister Fabio. Il classe 2001 arriva a titolo definitivo, con contratto fino al 2031, e i ducali incassano circa 25 milioni di euro, con bonus compresi. L'acquisto della Fiorentina apre, inoltre, alla cessione di Roberto. E qui entra in gioco il. Il club felsineo, infatti, è molto interessato all'attaccante italiano che a Firenze avrebbe ora ben poco spazio. Secondo il Resto del Carlino le due società stanno trovando la quadra: il club fiorentino vorrebbe almeno venti milioni, i bolognesi intendono fermarsi al massimo a 18 milioni.

NAPOLI, ITALIA - 31 GENNAIO: Roberto Piccoli dell'ACF Fiorentina combatte per il possesso con Alessandro Buongiorno dell'SSC Napoli durante la Serie A match tra SSC Napoli e ACF Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona il 31 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le due società, comunque, avrebbero ormai trovato una soluzione a questo stallo: si parla di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni al verificarsi di determinate condizioni, tra cui ci sarebbe anche il vincolo della permanenza nel massimo campionato dei rossoblù. Se così fosse la traduzione è semplice: un riscatto obbligato. L'arrivo dell'italiano, quattro gol e un assist nella scorsa stagione, consente al direttore sportivo dei rossoblù, Di Vaio, di poter far partire Dallinga. Il centravanti olandese, ex Groningen e Tolosa, non rientra nei piani tattici e nei progetti dell'allenatore Domenico Tedesco e piace invece all'estero. L'olandese, infatti, vorrebbe cambiare aria ed è desiderato in Bundesliga. Lo vuole il Colonia che si è mosso con rapidità e decisione: la formula concordata è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club tedesco.