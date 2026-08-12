Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita

Filippo Montoli
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Si chiude ufficialmente la stagione 2025/26 con la partita di Supercoppa Uefa tra Psg e Aston Villa. La gara è in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Entrambe le squadre non possono contare su alcuni dei migliori giocatori per via del Mondiale, ma faranno di tutto per portarsi a casa la coppa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Psg-Aston Villa.

I precedenti tra le due squadre

Psg e Aston Villa si sono incontrate solo 2 volte nella loro storia, quando nella stagione 2024/25 si sono trovate a giocarsi i quarti di finale di Champion League. L'andata in Francia è finita 3-1 per i padroni di casa, che sono riusciti a imporre il loro gioco dall'inizio alla fine. Decisive le reti di Doué, Kvaratshkelia e Mendes, servite a ribaltare il vantaggio inglese con Rogers.
Psg Aston Villa pronostico

Aston Villa FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg
BIRMINGHAM, ENGLAND - APRIL 15: Marcus Rashford dell'Aston Villa corre con la palla mentre è sotto la pressione di Marquinhos del Paris Saint-Germain durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain a Villa Park il 15 aprile 2025 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Il ritorno è terminato 3-2 per l'Aston Villa, cominciato però con il doppio svantaggio nella prima mezz'ora per via dei gol di Hakimi e Mendes. Con un moto d'orgoglio i Villans hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Tielemans, McGinn e Konsa prima del 60esimo, ma l'impresa non è riuscita agli uomini di Emery.

Le probabili formazioni

PSG (4-2-3-1): Safonov; Boly, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Dro; Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Joao Gomes, Bogarde; Guessand, Buendia, Garnacho; Madjo. Allenatore: Unai Emery.

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Psg-Aston Villa, il pronostico di DDD

Per i bookmakers i parigini partono con i favori del pronostico e vengono dati a quota 1.75. Seguono il pareggio tra il 3.80 e il 3.90 e infine la vittoria degli inglesi tra il 4.40 e il 4.50. Il Psg è certamente molto difficile da battere, ma nella partita secca (soprattutto con la migliore condizione atletica ancora da raggiungere) non è impossibile. A proposito è sufficiente ricordare la finale dell'anno scorso, quando il Tottenham è stato vicinissimo a vincere il trofeo.

Per entrambe sarebbe la seconda Supercoppa Uefa da aggiungere alla bacheca. Il Psg è campione in carica dopo la vittoria ai rigori con gli Spurs. L'Aston Villa si portò a casa la doppia sfida di andata e ritorno del 1983 contro il Barcellona, perdendo in Spagna 1-0 ma vincendo in casa 3-0. Il pronostico del risultato esatto di Psg-Aston Villa è 1-3.

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