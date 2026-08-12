La Lazio prova ad affondare il colpo per Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club biancoceleste ha avviato i contatti con l'Inter per portare il centrocampista a Roma e le parti stanno lavorando sulla formula dell'operazione. L'ipotesi al momento è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili, con l'inserimento anche di una percentuale sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri. Per Frattesi potrebbe dunque aprirsi una nuova pagina della carriera dopo un'esperienza a Milano vissuta tra momenti importanti e un minutaggio non sempre all'altezza delle aspettative.

Frattesi-Lazio, la formula studiata con l'Inter

La trattativa è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e la formula studiata dai due club potrebbe rappresentare la chiave per arrivare all'accordo. L'Inter non sembra orientata a una semplice cessione in prestito per Frattesi: l'idea è quella di inserire unche possa diventare effettivo per la Lazio al verificarsi di condizioni considerate facilmente raggiungibili. A questo si aggiungerebbe una percentuale sulla futura rivendita, permettendo ai nerazzurri di mantenere un interesse economico sul percorso successivo del giocatore.

Davide Frattesi, Inter - via Getty Images

Frattesi, arrivato a Milano nel 2023, ha conquistato con l'Inter due Scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, lasciando il segno anche in Champions League con gol pesanti contro Bayern Monaco e Barcellona. L'ultima stagione, però, è stata molto meno brillante sul piano realizzativo e il centrocampista ha chiuso il campionato senza reti. La Lazio vuole ora trasformare questa situazione in un'opportunità, puntando su un giocatore che conosce perfettamente la Serie A e che potrebbe trovare nella capitale maggiore continuità.

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L'Inter pensa già al sostituto: occhi su Curtis Jones

La possibile partenza di Frattesi non sarebbe un'operazione isolata per l'Inter. La società nerazzurra, infatti, avrebbe già individuato il possibile sostituto in, centrocampista del Liverpool. In caso di definizione dell'affare con la Lazio, il club di Milano potrebbe quindi concentrare le proprie energie sull'arrivo dell'inglese, trasformando l'uscita di Frattesi in una vera e propria operazione di rinnovamento del centrocampo.

Per il giocatore italiano, invece, il trasferimento alla Lazio avrebbe un significato particolare anche per il suo passato calcistico: Frattesi è cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima di trasferirsi al Sassuolo e costruire la propria carriera fino alla Nazionale. Ora potrebbe tornare nella Capitale, questa volta dall'altra parte del Tevere. La trattativa è ancora in corso e non è quindi arrivato il momento dell'ufficialità, ma il dialogo tra Lazio e Inter è concreto. La formula del prestito con obbligo, insieme alla percentuale sulla futura rivendita, potrebbe permettere alle due società di trovare la soluzione definitiva e regalare alla Lazio un centrocampista di alto livello per la nuova stagione.