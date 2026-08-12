Dusan Vlahovic lascia la Juventus e vola a Istanbul. Dopo il mancato rinnovo con la società bianconera, avvenuto ben prima dell'arrivo di Giovanni Carnevali e mai tornati a negoziare con l'approdo del nuovo amministratore delegato, la telenovela che ha tenuto banco a Torino per quasi tutta l'estate sembra esser finalmente giunta al termine. Nelle ultime ore, infatti, Vlahovic avrebbe accettato l'offerta contrattuale del Besiktas aprendo di fatto al trasferimento a parametro zero.

Vlahovic al Besiktas: i dettagli dell'accordo

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, attraverso il suo ormai celebre here we go,avrebbe accettato nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto l'offerta contrattuale presentata negli scorsi giorni dal

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Dusan Vlahovic della Juventus festeggia il gol di 0-1 durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Per quanto riguarda le cifre dell'accordo, il noto giornalista parla di un'offerta davvero onerosa con ben 8/9 milioni di euro netti a stagione per tre anni con anche un premio alla firma. Insomma, un'offerta davvero allettante per Vlahovic che, dopo ben cinque stagioni alla Juventus, saluta la Mole e si prepara ad iniziare il prossimo capitolo della sua carriera in Turchia.

Nuovo capitolo in Turchia

🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.



Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Nei prossimi giorni, l'attaccante serbo volerà ae, come da rito, farà le consuete visite mediche prima di poter apporre la propria firma sul contratto. Da quel momento in poi, inizierà ufficialmente l'avventura in SuperLig dell'ex centravanti della

Proprio al Besiktas, Dusan Vlahovic si ricongiungerà con Vincenzo Italiano, suo allenatore alla Fiorentina nei sei mesi antecedenti al trasferimento alla Juventus (gennaio della stagione 2021/22) nella speranza di tornare a brillare a suon di gol dopo l'ultima deludente stagione in bianconero.