Ha suscitato grande scalpore il trasferimento di Salah dal Liverpool al Trabzonspor., accolto in pompa magna al suo arrivo in Turchia da migliaia di tifosi. Un investimento importantissimo in termini economici, che tuttavia il club avrebbe già almeno in parte recuperato nelle prime ore.

🚨🇪🇬 Trabzonspor's new signing Mohamed Salah: "I honestly can't even remember if I've seen something like this before. I'm very happy to be here. There are 25,000 fans, it's UNBELIEVABLE!" 🤯❤️💙 pic.twitter.com/ANKwqYGxAR — EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2026

Il Trabzonspor ha già recuperato quasi tutti i soldi investiti per prendere Salah

Dal Liverpool , dove ha vinto tutto, l'egiziano Salah ha deciso di andare a giocare nel. Ed ha accolto l'offerta del, storico club di, famosa città sulle sponde del Mar Nero. Per il club si tratta del colpo di mercato. L'ex, infatti, ha firmato un contrattoe percepirà uno stipendio record di. Cifre importanti e senza pari. Non solo: Salah riceverà un bonus di 7 milioni di euro alla firma e ulteriori ne sono previsti in base al rendimento stagionale.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Ma il presidente del club, Ertuğrul Doğan, ha fatto capire che ne è valsa la pena e che queste enormi spese sostenute saranno recuperate presto e i bilanci del club non avranno problemi. Come? Grazie allo stesso nuovo acquisto. Conteggiando i nuovi abbonamenti e gli innumerevoli acquisti delle magliette della squadra con dietro il nome dell'ex Liverpool, il club potrà dire, quasi sicuramente, di aver ripagato l'investimento fatto per questo ingaggio.

"Abbiamo guadagnato dieci milioni di euro dagli abbonamenti e non abbiamo ancora i dati relativi alla vendita delle magliette. Tra pochi giorni avremo recuperato completamente i soldi stanziati per la sua firma, ma questa per lui non è mai stata una questione di stipendio. Lo so perché quando è venuto a firmare ci ha fatto vedere un contratto con cui avrebbe potuto guadagnare una cifra quattro volte superiore a quella che gli abbiamo offerto noi. Salah è venuto per vivere l'amore che i nostri tifosi hanno per lui. Per Trebisonda una pubblicità del genere non sarebbe mai stata possibile, nemmeno spendendo 50 milioni", ha raccontato il presidente della società.