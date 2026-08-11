La Juventus chiude con una vittoria la sua ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. A Perth, in Australia, gli uomini di Luciano Spalletti superano il Palermo per 2-0 al termine di una gara giocata a ritmi elevati. Il tecnico ha apprezzato soprattutto la velocità della manovra e la capacità della squadra di confrontarsi con un avversario molto organizzato. A tal proposito, l'ex Napoli ha parlato in conferenza stampa al termine del match sottolineando l'importanza della gara.

Ritmi elevati e gestione della palla: le parole di Spalletti

La Juventus ha battuto per 2-o la formazione digrazie alle reti di. Una partita che ha visto protagonisti quasi esclusivamente i bianconeri. Infatti, gli uomini di Luciano Spalletti sono partiti forti sfiorando il vantaggio dopo appena 26 minuti concon un sinistro a giro a fil di palo. Il match si è sbloccato al 44esimo minuto grazie ad una conclusione del numero dieci su assist di; gara chiusa con la rete didopo una serpentina tra i difensori rosaneri.

PERTH, AUSTRALIA - 8 AGOSTO: Luciano Spalletti della Juventus durante la partita tra Juventus e FC Internazionale all’Optus Stadium l’8 agosto 2026 a Perth, Australia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il tecnico bianconero ha promosso la prestazione della squadra, evidenziando la qualità del ritmo e delle combinazioni offensive. Spalletti ha però richiamato l'attenzione su un aspetto particolare: la gestione del pallone e le verticalizzazioni: "Devo complimentarmi con i ragazzi. Hanno fatto un'ottima gara, non era facile contro un avversario che sa tenere così bene il campo e crea difficoltà, è stato un buon test, ci è servito molto. Ho visto trame interessantissime in attacco, certo possiamo e dobbiamo ancora migliorare tanto. Ci sono momenti in cui perdiamo palla banalmente e facciamo fatica a recuperare, ecco questo aspetto non mi è piaciuto. Bisogna trovare i meccanismi giusti, ma siamo sulla buona strada".

Inoltre, l'ex tecnico della Roma, si è soffermato sulla condizione fisica di Milik e sulla gestione di Douglas Luiz:"Milik sta ritrovando la forma giusta, mi è piaciuto il suo ingresso in campo, vuole far vedere di che pasta è fatto, può essere molto importante per noi, lo abbiamo aspettato. Su Douglas Luiz posso dirvi che queste amichevoli mi sono servite per capire un po' di più il giocatore, le sue qualità. Ho bisogno di lavorare con lui per capirlo meglio, ma posso garantirvi che è un centrocampista con qualità importanti, conosce il calcio e sa giocare con il pallone tra i piedi".

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La condizione dei singoli e il prestigio della maglia della Juventus

Durante il suo intervento, Luciano Spalletti ha analizzato il momento della sua squadra soffermandosi sulla condizione fisica di determinati giocatori e nella fattispecie di Yldiz e. Il tecnico ha ribadito l'importanza del lavoro svolto negli allenamenti: "Vi avevo anticipato che per Gatti ci sarebbero stati al massimo 20 minuti,. Abbiamo pensato di schierarlo dall'inizio e se ci fosse stato qualche problema l'avremmo sostituito, ma è andato tutto per il verso giusto.è troppo importante per noi e la sua salute. Speriamo che il ginocchio sia un problema passato".

LECCE, ITALIA - 9 MAGGIO: Kenan Yildiz della Juventus FC controlla il pallone durante la partita di Serie A tra US Lecce e Juventus FC allo Stadio Via del Mare il 9 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Sul prestigio della maglia e la concorrenza: "Abbiamo calciatori che alzano notevolmente la qualità della squadra. Chi vuole giocare deve meritarsi un posto in squadra. Se tutti danno per scontato che siano titolari, inevitabilmente si abbassa la qualità delle giocate in campo, dobbiamo essere sempre pronti. Ho visto comunque ottime cose, così come lo era stato con l'Inter. Adesso dobbiamo tornare e concentrarci per il campionato".