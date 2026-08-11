Il tecnico toscano commenta il successo per 2-0 ai danni del Palermo nell'ultima amichevole pre-season australiana.
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La Juventus chiude con una vittoria la sua ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. A Perth, in Australia, gli uomini di Luciano Spalletti superano il Palermo per 2-0 al termine di una gara giocata a ritmi elevati. Il tecnico ha apprezzato soprattutto la velocità della manovra e la capacità della squadra di confrontarsi con un avversario molto organizzato. A tal proposito, l'ex Napoli ha parlato in conferenza stampa al termine del match sottolineando l'importanza della gara.
Ritmi elevati e gestione della palla: le parole di SpallettiLa Juventus ha battuto per 2-o la formazione di Pippo Inzaghi grazie alle reti di Kenan Yldiz e Arkadiusz Milik. Una partita che ha visto protagonisti quasi esclusivamente i bianconeri. Infatti, gli uomini di Luciano Spalletti sono partiti forti sfiorando il vantaggio dopo appena 26 minuti con Conceição con un sinistro a giro a fil di palo. Il match si è sbloccato al 44esimo minuto grazie ad una conclusione del numero dieci su assist di Celik; gara chiusa con la rete di Milik dopo una serpentina tra i difensori rosaneri.
Il tecnico bianconero ha promosso la prestazione della squadra, evidenziando la qualità del ritmo e delle combinazioni offensive. Spalletti ha però richiamato l'attenzione su un aspetto particolare: la gestione del pallone e le verticalizzazioni: "Devo complimentarmi con i ragazzi. Hanno fatto un'ottima gara, non era facile contro un avversario che sa tenere così bene il campo e crea difficoltà, è stato un buon test, ci è servito molto. Ho visto trame interessantissime in attacco, certo possiamo e dobbiamo ancora migliorare tanto. Ci sono momenti in cui perdiamo palla banalmente e facciamo fatica a recuperare, ecco questo aspetto non mi è piaciuto. Bisogna trovare i meccanismi giusti, ma siamo sulla buona strada".
Inoltre, l'ex tecnico della Roma, si è soffermato sulla condizione fisica di Milik e sulla gestione di Douglas Luiz:"Milik sta ritrovando la forma giusta, mi è piaciuto il suo ingresso in campo, vuole far vedere di che pasta è fatto, può essere molto importante per noi, lo abbiamo aspettato. Su Douglas Luiz posso dirvi che queste amichevoli mi sono servite per capire un po' di più il giocatore, le sue qualità. Ho bisogno di lavorare con lui per capirlo meglio, ma posso garantirvi che è un centrocampista con qualità importanti, conosce il calcio e sa giocare con il pallone tra i piedi".
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La condizione dei singoli e il prestigio della maglia della JuventusDurante il suo intervento, Luciano Spalletti ha analizzato il momento della sua squadra soffermandosi sulla condizione fisica di determinati giocatori e nella fattispecie di Yldiz e Gatti. Il tecnico ha ribadito l'importanza del lavoro svolto negli allenamenti: "Vi avevo anticipato che per Gatti ci sarebbero stati al massimo 20 minuti, ho deciso di schierarlo titolare perchè ne abbiamo parlato con lui e l'ho visto bene in allenamento. Abbiamo pensato di schierarlo dall'inizio e se ci fosse stato qualche problema l'avremmo sostituito, ma è andato tutto per il verso giusto. Yldiz sta facendo passi da gigante, piano piano sta ritrovando la condizione migliore, è troppo importante per noi e la sua salute. Speriamo che il ginocchio sia un problema passato".
Sul prestigio della maglia e la concorrenza: "Abbiamo calciatori che alzano notevolmente la qualità della squadra. Chi vuole giocare deve meritarsi un posto in squadra. Se tutti danno per scontato che siano titolari, inevitabilmente si abbassa la qualità delle giocate in campo, dobbiamo essere sempre pronti. Ho visto comunque ottime cose, così come lo era stato con l'Inter. Adesso dobbiamo tornare e concentrarci per il campionato".
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