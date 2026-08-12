Un episodio strano e insolito ha coinvolto il San Paolo, squadra brasiliana, durante la trasferta in Bolivia per la sfida contro il Bolivar, valida per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Un autobus destinato al trasporto della delegazione brasiliana è stato fermato dalla polizia boliviana con a bordo 86,55 chili di marijuana. Il mezzo, appartenente alla compagnia Buses Cosmos, era stato incaricato di accompagnare la squadra durante la permanenza in Bolivia, ma un controllo degli agenti dell'Unità Mobile di Pattugliamento Rurale ha rinvenuto l'ingente quantità di sostanza stupefacente.

Marijuana nel bus del San Paolo

All'interno dell'autobus sono state scoperte 4 sacche di juta contenenti numerosi pacchi, nascosti nella cabina in mezzo. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di marijuana, per un peso complessivo di oltre 86 chili. La scoperta ha portato all'arresto degli autisti del mezzo, mentre le autorità boliviane hanno avviato le indagini per chiarire la provenienza della droga e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

SANTA CRUZ, BOLIVIA - 08 LUGLIO: Un agente di polizia tiene d'occhio la situazione mentre le persone attendono l'arrivo di Papa Francesco sulla Papamobile l'8 luglio 2015 a Santa Cruz, Bolivia. Papa Francesco terrà una messa all'aperto a Santa Cruz il 9 luglio durante il suo viaggio in tre paesi che tocca Ecuador, Bolivia e Paraguay. (Foto di Mario Tama/Getty Images)

Nonostante l'accaduto, il San Paolo non ha avuto alcun contatto con l'autobus sequestrato che conteneva la marijuana. La società brasiliana aveva infatti previsto il trasferimento dall'aeroporto all'hotel attraverso un altro mezzo, messo a disposizione rapidamente dalla stessa compagnia di trasporti. La squadra era arrivata a Santa Cruz de la Sierra, città situata a circa 400 metri sul livello del mare, prima di raggiungere La Paz soltanto poche ore prima della partita, così da limitare gli effetti dell'altitudine, considerando che la capitale boliviana si trova a oltre 3.600 metri.

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La società Buses Cosmos ha successivamente chiarito che la responsabilità dell'accaduto sarebbe riconducibile ai, ribadendo che il San Paolo non aveva utilizzato l'autobus fermato dalla polizia. Secondo la polizia antidroga,. Durante il controllo, gli agenti hanno trovatocontenenti una sostanza verdastra che, dopo le analisi, è risultata essere marijuana.