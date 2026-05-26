Neymar Jr non scenderà più in campo con il Santos fino al ritiro Mondiale. La gioia incontenibile per la convocazione alla Coppa del Mondo 2026 è stata subito soffocata dal piccolo infortunio rimediato con la maglia del Peixe. Un edema moderato al polpaccio destro ha tenuto fermo O'Ney da una settimana, facendogli saltare le sfide contro San Lorenzo, Gremio e ora Deportivo Cuenca. La sua presenza alla competizione intercontinentale non è in dubbio ma il 10 vuole arrivarci al massimo della sua forma e quindi ha deciso di sfruttare questo tempo per le cure necessarie. I bianconeri tuttavia non se la stanno passando bene senza il suo fuoriclasse. Pareggio col San Lorenzo e sconfitta col Gremio, che fanno peggiorare la posizione del Santos in Copa Sudamericana e nel Brasileirao. In occasione del match di Coppa, il Peixe ha deciso di adottare una misura particolare per aumentare il sostegno dei propri tifosi.

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Neymar salta la sfida? Biglietti a prezzi stracciati

SANTOS, BRASILE - 17 MAGGIO: Neymar Junior dei gesti di Santos durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Coritiba alla Neo Quimica Arena il 17 maggio 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Il Santos si trova coinvolto nuovamente nella lotta salvezza nel campionato brasiliano. 17esimo posto (che significa retrocessione), ma forse un Gabigol ritrovato (doppietta contro il Gremio). In Copa Sudamericana CONMEBOL il Peixe se la passa anche peggio considerando che si trova all'ultimo posto del Girone D, che contiene San Lorenzo (primo a 7 punti), Cuenca (secondo a 6), Recoleta (terzo a 5 con 5 pareggi) e infine Santos con 4 punti, dati da 4 pareggi e 1 sconfitta.

⛔️🇧🇷 Neymar NO ENTRENÓ hoy con Santos por su edema en el gemelo y todo indica que NO VOLVERÁ A JUGAR con su equipo hasta POST MUNDIAL.



💰Debido a su ausencia, el club BAJÓ LOS PRECIOS de las entradas a SOLO 5 REALES, equivalente a ¡1.400 PESOS! para el partido de mañana por Copa… pic.twitter.com/2tYk2IOnSf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 26, 2026

Tuttavia, le speranze del Santos non sono esaurite. Certo, senza l'aiuto magistrale del proprio Atlante Neymar, raggiungere il secondo posto diventa difficile. Le prime due posizioni del gruppo infatti permettono di avanzare nella competizione: il vincitore del girone accede direttamente agli ottavi, mentre chi conclude da secondo deve passare per un playoff contro squadre provenienti dalla Libertadores. Per colmare l'assenza del proprio 10, il Santos ha deciso di mettere i biglietti del match col Deportivo Cuenca (e del prossimo in campionato col Vitoria) a prezzi più che stracciati. Il costo dell'entrata sarà di 5 Real brasiliani, pari a 0,85 centesimi.

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