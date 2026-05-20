Tra i giocatori del Brasile che andrà al Mondiale di quest'anno figura anche Neymar. Dopo un'attenta valutazione sulla condizione fisica e le prestazioni individuali in campionato, infatti, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha deciso di aggregare alla sua squadra l'ex attaccante del Barcellona.

Quest'annuncio ha portato grande gioia ed entusiasmo nel popolo brasiliano, che sperava nella convocazione del calciatore che, per l'ultima volta nella sua carriera, parteciperà alla massima competizione intercontinentale. Tuttavia, l'attaccante del Santos ha ricevuto la chiamata in Nazionale ma, allo stesso tempo, dovrà rispettare determinate condizioni.

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Il Brasile convoca Neymar per il Mondiale ma a determinate condizioni

Per la quarta volta ed ultima volta nella sua carriera, Neymar giocherà i Mondiali con la Nazionale Brasiliana. Dalla prima partecipazione, quella delgiocata proprio in Brasile, sono passati dodici anni. Dopo quell'edizione, il classe 1992 ha avuto una carriera fatta di grandima anche di diversiche hanno frenato la sua carriera. Dopo gli anni al Barcellona, ale la parentesi in Arabia Saudita con l', lo scorso anno l'attaccante ha fatto ritorno al Santos, club che l'ha lanciato nel calcio professionistico.

Santos, Brasile - 17 maggio 2026: Neymar Junior del Santos gesticola durante la partita di Brasileirao 2026 tra Santos e Coritiba alla Neo Quimica Arena. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Negli ultimi giorni, Ancelotti ha annunciato i nomi dei calciatori che parteciperanno al Mondiale e, nel momento in cui è stato nominato Neymar, tutto il popolo brasiliano ha esultato come se la Seleçao avesse segnato un gol. Carletto, però, ha voluto specificare che O'Ney giocherà "solo se se lo merita". Tra l'altro, il quotidiano brasiliano Globo Esporte ha riportato che il numero 10 del Santos dovrà delle condizioni: niente fascia da capitano, niente titolarità e l'uso dei profili social sarà limitato. In una telefonata con Ancelotti, Neymar ha promesso che farà tutto il possibile per rendersi utile alla squadra dando disponibilità ad adattarsi alle regole.

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