Neymar è nella lista dei convocati di Ancelotti per il Mondiale. Ma prima di convocarlo, rivela il sito Globo, il tecnico ha avuto una videochiamata con il giocatore per chiarire il suo ruolo e le regole di comportamento nella nuova Selecao in vista del ritorno in squadra.

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Neymar torna a giocare con il Brasile

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him 🥹



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026

Ancelotti chiama Neymar

Alla fine la convocazione tanto attesa è arrivata. Ancelotti ha pronunciato il suo nome e in Brasile è iniziata la festa: Neymar andrà al Mondiale con la sua nazionale. La città di Santos, dove gioca l'ex Barcellona, è esplosa di gioia. Ma, per questa convocazione, è stata decisiva una telefonata tra il tecnico, il ds del Brasile Caetano e il campione, come ha scritto il sito web Globo.Unafondamentale. Che è servita per far comprendere al 34enne, che ha segnato, quale è il progetto di questo Brasile firmato Ancelotti e quali sono le regole di comportamento da rispettare all'interno dello spogliatoio. A quanto pare, inoltre, l'ex allenatore del Milan avrebbeal calciatore che non partirebbe da titolare fisso nella squadra. E Neymar? A quanto pare avrebbe accettato le condizioni ha mostrato la volontà di contribuire alla Seleção ai Mondiali, ovunque ce ne fosse bisogno. Questa reazione positiva del giocatore ha infine convinto il CT a includerlo nella rosa.

Nella conferenza stampa il Ct ha poi spiegato il motivo della chiamata: "Abbiamo valutato Neymar tutto l'anno. In questa stagione ha giocato con regolarità e in ottime condizioni fisiche. Avrà lo stesso ruolo e gli stessi obblighi degli altri, che sia titolare o che vada in panchina. Ha giocato con continuità nelle ultime partite e avrà l'opportunità di migliorare la sua condizione per la prima partita del Mondiale. La sua esperienza in questo tipo di competizione e l'affetto che ha per il gruppo possono creare un'atmosfera migliore nella squadra e aiutare la squadra a dare il massimo".

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