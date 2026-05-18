La Croazia si candida ancora a pretender pericolosa della prossima competizione intercontinentale. La nazionale di Zlatko Dalic, in carica dal 2017, non vuole smettere di sorprendere gli innumerevoli appassionati di pallone, febbricitanti per la vicinissima Coppa del Mondo. La squadra croata si è costruita una vera e propria legacy nel contesto dei Mondiali. Nel 2018 aveva compiuto un percorso eccezionale, culminato con la finale. Davanti c'era una delle compagini più forti di sempre e l'esito finale è stato un secondo posto, comunque festeggiato in maniera trionfale. Tuttavia, coi Mondiali del Qatar, la Croazia ha dimostrato che il risultato ottenuto in Russia non è stato semplicemente frutto di casualità. 4 anni fa, Modric e i suoi compagni, hanno trascinato i biancorossi ad un'ulteriore top 3 del torneo. Battuto un Brasile molto quotato alla lotteria dei rigori, i croati hanno perso 3-0 con l'Argentina futura iridata. Infine, è arrivata la medaglia di bronzo sconfiggendo il Marocco.

PODGORICA, MONTENEGRO - 17 NOVEMBRE: Mario Pasalic della Croazia durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Montenegro e Croazia allo stadio cittadino di Podgorica il 17 novembre 2025 a Podgorica, Montenegro. (Foto di Filip Filipovic/Getty Images)

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La Croazia e quel rapporto stretto con l'Italia

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La nazionale croata sembrava finita con l'addio di fuoriclasse comeo Ivan Rakitic. Eppure, il ricambio generazionale sembra aver lasciato immutata la situazione. Infatti, la lista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026 dimostra soprattutto una squadra che mischia bene esperienza con freschezza, avendo nomi delle vecchie imprese e nuove stelline in ascesa.

La Croazia può contare su molte forze provenienti dal campionato italiano. A rinforzare i focosi, sono presenti ben 7 elementi della Serie A. In difesa c'è il nome del viola Marin Pongracic, a centrocampo ovviamente il capitano Luka Modric, autore di una grande stagione in rossonero e poi l'interista Petar Sucic, Nikola Moro del Bologna, Mario Pasalic dell'Atalanta, il rinato granata Nikola Vlasic ed infine la sorpresa Martin Baturina del Como. Tra le riserve c'è anche Ivan Smolcic, terzino sempre allenato da Cesc Fabregas. Inoltre, figurano anche calciatori passati per la Serie A come Martin Erlic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic e Ante Budimir.

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