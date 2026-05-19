Sono stati mesi durissimi per Neymar Jr, che ha 34 anni voleva a tutti i costi ritrovare la condizione psico-fisica per poter partecipare al Mondiale di quest'estate. O'Ney è diventato il simbolo del Brasile, con la quale non ha mai vinto una Coppa del Mondo ma perché è sempre stato fermato da infortuni terribili nei momenti peggiori.

Questo traguardo rappresenta il culmine di un incubo iniziato nel 2023, quando il fuoriclasse brasiliano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro durante una partita di qualificazione contro l'Uruguay.

Oppure nel Mondiale 2014, quello giocato in casa ma rovinato nei quarti di finale, giocati contro la Colombia, da Juan Camilo Zuniga. Con un intervento da brividi mise in sedia a rotelle il fenomeno del Barcellona, che cadde a terra tra urla disumane a causa del dolore (gli ruppe la terza vertebra lombare) costringendolo a vedere la semifinale in sedia a rotelle, condannando il Brasile a una delle sconfitte più umilianti nella storia del calcio moderno in semifinale contro la Germania, terminata 7-1 per i tedeschi.

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FORTALEZA, BRASILE - 04 LUGLIO : Neymar del Brasile a terra sul campo dopo uno scontro con Juan Camilo Zúñiga della Colombia durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014 tra Brasile e Colombia al Castelão il 4 luglio 2014 a Fortaleza, Brasile. (Foto di Pool/Getty Images)

Fuochi d'artificio e grida di gioia in Brasile, la festa per la meritata convocazione di Neymar Jr.

Durante la sontuosa cerimonia organizzata dalla federazione all'interno deldi, l'atmosfera si è surriscaldata non appena il commissario tecnico ha pronunciato il nome del numero 10. La sala della conferenza stampa gremita di giornalisti, addetti ai lavori e leggende del calcio brasiliano, è letteralmente saltata in piedi tra applausi scroscianti, cori celebrativi, urla e commozione. A quasi 500 km di distanza, nel, anche la città diè esplosa di gioia.

La città natale di Neymar, tornato a giocare per la squadra in cui è cresciuto all'inizio di quest'anno dopo una deludente esperienza all'Al-Hilal, ha celebrato con grande entusiasmo il ritorno del suo idolo locale nella Seleção.

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All'interno dell'accademia del Santos, i giovani talenti del club hanno accolto con un entusiasmo travolgente l'annuncio del CT italiano,

Carlo Ancelotti

Neymar

. Nel momento esatto in cui l'allenatore ha pronunciato il nome di, che non era mai stato chiamato in nazionale dal suo insediamento sulla panchina verdeoro, i ragazzi del settore giovanile sono letteralmente esplosi di gioia. Tra urla liberatorie e abbracci spontanei, le giovani promesse hanno dato vita a uno scatenato pogo per omaggiare il ritorno del più grande marcatore di sempre nella storia del Brasile, autore infatti diin

Altri video diffusi sui social mostrano la felicità della sua città per essere riuscito nell'impresa di farsi convocare nonostante tutti i guai fisici, e questo dimostra come Neymar, con il suo calcio fantasioso e spensierato abbia fatto innamorare tutti ricordando sempre cosa c'è di bello in questo sport che di storie così ne ha sempre meno.

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