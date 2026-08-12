Giocatore e club sono a un passo dalla separazione. L'ennesimo infortunio alla coscia chiude la parentesi nel Principato
Un nuovo inizio! Pogba non trattiene le lacrime mentre firma per il Monaco
L'avventura di Paul Pogba con la maglia dell'AS Monaco è arrivata a un punto di non ritorno. Un nuovo infortunio alla coscia sinistra, rimediato martedì durante una sessione di lavoro, ha aggravato una situazione già compromessa. A poco più di un anno dal suo arrivo nel club monegasco, l'esperienza del centrocampista francese si avvia verso una separazione anticipata.
Il bilancio della sua militanza nel Principato parla chiaro. Arrivato nell'estate dello scorso anno per rilanciare la propria carriera dopo la lunga squalifica per doping che aveva interrotto il rapporto con la Juventus, Pogba non è riuscito a trovare continuità. Nella passata stagione il centrocampista ha racimolato appena 115 minuti complessivi in campo, frenato da una serie ininterrotta di problemi fisici.
Le dichiarazioni della dirigenza e il bilancio del progettoGià all'inizio di luglio la dirigenza monegasca aveva tracciato un bilancio critico sulla situazione. Il direttore generale Thiago Scuro, interpellato sul futuro del giocatore, non aveva escluso una partenza anticipata: "È una questione molto complessa. Prima di tutto, abbiamo grande rispetto per lui come persona. Quando è arrivato qui, era molto positivo e ha aiutato i giocatori più giovani. Ma la verità è anche che il progetto (con lui) non ha funzionato bene la scorsa stagione. Quando abbiamo iniziato, le nostre aspettative erano molto diverse. Penso che ora dobbiamo essere corretti nei suoi confronti: valutare la sua preparazione ogni settimana, vedere come è progredito fisicamente e tecnicamente. E poi sarà l'allenatore a decidere se Filipe Luis gli darà spazio o meno. Abbiamo l'estate per vedere a che livello sarà Paul. È probabile che se ne vada? Sì, certo. Con Paul, il rapporto è sempre stato aperto e trasparente. Se, a un certo punto, gli obiettivi del giocatore e del club dovessero divergere, dovremo trovare una soluzione. Le prestazioni ci daranno tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Forse se ne andrà, forse resterà".
Il dirigente ha quindi evidenziato, senza troppo giri di parole, una divergenza tra gli obiettivi del club e la realtà quotidiana del giocatore.
Pogba: si va verso la risoluzione del contrattoLegato all'AS Monaco da un contratto in scadenza nel giugno 2027, il trentatreenne centrocampista ha disputato appena quarantacinque minuti nel corso della preparazione estiva, in occasione del test contro il Saint-Priest. Lo stop di martedì ha rappresentato l'episodio decisivo.
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