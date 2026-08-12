L'avventura di Paul Pogba con la maglia dell'AS Monaco è arrivata a un punto di non ritorno. Un nuovo infortunio alla coscia sinistra, rimediato martedì durante una sessione di lavoro, ha aggravato una situazione già compromessa. A poco più di un anno dal suo arrivo nel club monegasco, l'esperienza del centrocampista francese si avvia verso una separazione anticipata.

Il bilancio della sua militanza nel Principato parla chiaro. Arrivato nell'estate dello scorso anno per rilanciare la propria carriera dopo la lunga squalifica per doping che aveva interrotto il rapporto con la Juventus, Pogba non è riuscito a trovare continuità. Nella passata stagione il centrocampista ha racimolato appena 115 minuti complessivi in campo, frenato da una serie ininterrotta di problemi fisici.

Le dichiarazioni della dirigenza e il bilancio del progetto

Già all'inizio di luglio la dirigenza monegasca aveva tracciato un bilancio critico sulla situazione. Il direttore generaleinterpellato sul futuro del giocatore, non aveva escluso una partenza anticipata: "È una questione molto complessa. Prima di tutto, abbiamo grande rispetto per lui come persona. Quando è arrivato qui, era molto positivo e ha aiutato i giocatori più giovani. Ma la verità è anche che. Quando abbiamo iniziato, le nostre aspettative erano molto diverse. Penso che ora dobbiamo essere corretti nei suoi confronti: valutare la sua preparazione ogni settimana, vedere come è progredito fisicamente e tecnicamente. E poi sarà l'allenatore a decidere se Filipe Luis gli darà spazio o meno. Abbiamo l'estate per vedere a che livello sarà Paul.. Con Paul, il rapporto è sempre stato aperto e trasparente. Se, a un certo punto, gli obiettivi del giocatore e del club dovessero divergere, dovremo trovare una soluzione. Le prestazioni ci daranno tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Forse se ne andrà, forse resterà".

Il dirigente ha quindi evidenziato, senza troppo giri di parole, una divergenza tra gli obiettivi del club e la realtà quotidiana del giocatore.

CHESTERFIELD, INGHILTERRA - 19 LUGLIO: Paul Pogba dell'AS Monaco in vista della partita amichevole pre-campionato tra Nottingham Forest e AS Monaco allo stadio SMH Group il 19 luglio 2025 a Chesterfield, Inghilterra. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Pogba: si va verso la risoluzione del contratto

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Legato all'AS Monaco da un contratto in scadenza nel, il trentatreenne centrocampista ha disputato appenaminuti nel corso della preparazione estiva, in occasione del test contro il Saint-Priest. Lo stop di martedì ha rappresentato l'episodio decisivo.Secondo leraccolte dal quotidiano Nice-Matin, la società e il giocatore stanno definendo i dettagli per la risoluzione del rapporto. Nonostante un anno ancora di contratto, le strade del club e del campione francese sono destinate a separarsi ufficialmente nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato il club francese riconoscerebbe a Pogba lo stipendio di giugno, luglio e agosto. Dal 1 settembre il centrocampista sarebbe poi libero di accasarsi in una nuova squadra.