Nuovo contrattempo fisico per Paul Pogba. Il centrocampista francese, attualmente al Monaco, ha accusato un problema alla coscia sinistra durante l’allenamento di questa mattina. Secondo le informazioni riportate nelle ultime ore, Pogba si sarebbe accasciato durante un esercizio dopo aver avvertito il dolore, arrivando anche a gridare per il problema accusato.

Pogba si ferma ancora, cosa è successo

Al momento non sono ancora disponibili indicazioni precise sull'entità dell'infortunio né sui tempi di recupero. Saranno gli accertamenti medici a stabilire la gravità del problema e l'eventuale periodo di stop.

Il nuovo episodio arriva in un momento particolarmente delicato per il centrocampista. Pogba aveva infatti iniziato a lavorare con il gruppo in vista della nuova stagione dopo una precedente annata fortemente condizionata dai problemi fisici. In questa pre-season, il francese ha raccolto appena 45 minuti di gioco, un minutaggio che evidenzia quanto sia ancora complesso per lui ritrovare continuità.

MONACO, MONACO - 29 NOVEMBRE: Paul Pogba del Monaco durante la partita di calcio di Ligue 1 McDonald's tra AS Monaco (ASM) e Paris Saint-Germain (PSG) allo Stade Louis II, il 29 novembre 2025 a Monaco. (Foto di Jean Catuffe/Getty Images)

La sua esperienza al Monaco, iniziata nel 2025 dopo la lunga squalifica per doping, è stata finora caratterizzata soprattutto dalla difficoltà di mantenere una condizione fisica stabile. Nella stagione 2025-26 Pogba ha disputato soltanto sei partite, per un totale di 115 minuti. Un problema al polpaccio lo aveva inoltre costretto a un lungo periodo lontano dai campi, prima del ritorno all'attività agonistica.

🚨🚨| BREAKING: Paul Pogba has suffered a 𝐋𝐄𝐅𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐘 in training this morning, collapsing during an exercise. 🤕🇫🇷



He cried out and fell to the ground

after feeling the issue in his left thigh.



{@Nice_Matin} pic.twitter.com/7KorBwE1tg — Goals Side (@goalsside) August 11, 2026

Il nuovo problema alla coscia rappresenta quindi un ulteriore ostacolo nel percorso di recupero del giocatore, che a 33 anni sta cercando di tornare ai livelli mostrati nelle fasi migliori della sua carriera. Il talento e il curriculum di Pogba non sono in discussione: campione del mondo con la Francia nel 2018 e protagonista ai massimi livelli con Juventus e Manchester United, il centrocampista ha però vissuto negli ultimi anni una serie di difficoltà fisiche che ne hanno limitato fortemente la continuità.

Per il Monaco, ora, sarà fondamentale capire la reale entità dell'infortunio. L'obiettivo resta quello di permettere a Pogba di lavorare con continuità e raggiungere una condizione adeguata per la stagione. Prima, però, bisognerà attendere gli esami strumentali: soltanto allora sarà possibile stabilire quanto questo nuovo problema alla coscia sinistra possa incidere sul suo ritorno in campo.