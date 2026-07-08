Dopo appena sei presenze con la maglia del Monaco, Pogba potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura nel Principato di Monaco
Pogba is back! Ovazione del pubblico in Paris FC-Monaco al rientro in campo do quattro mesi
Talento da vendere, strapotenza fisica e uomo squadra: Paul Pogba, nel quadriennio juventino, è stato tutto questo. La scelta di tornare a Manchester, sponda United, dove tutto era iniziato, si è dimostrata sbagliata. Infatti, dopo il Mondiale vinto da protagonista con la Francia nel 2018, la carriera del polpo è stata costellata da infiniti infortuni. Il colpo di grazia, la squalifica per doping, ha fatto piombare Pogba nell'abisso. La scelta di andare al Monaco, prima che per motivi sportivi, è stata fatta per tornare a vivere in un ambiente felice. Ma dopo un anno, l'avventura potrebbe essere già terminata.
L'esperimento non riuscitoIl 14 maggio 2023 Pogba gioca la sua ultima partita in maglia bianconera contro la Cremonese. Gli infortuni sono una costante, il dolore è lancinante e il polpo si chiude in sé stesso. La seconda esperienza con la Juventus non va come sperato. L'11 settembre dello stesso anno, però, arriva una sentenza difficile da digerire. Sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per essere risultato positivo al DHEA in un controllo antidoping effettuato qualche giorno prima. La squalifica, dopo battaglie legali, viene ridotta dai due anni iniziali a diciotto mesi. Il calvario di un calciatore, già alle prese con un fisico sgretolato, continua.
Tornato svincolato dopo aver rescisso con la Juventus, a credere in Pogba è il Monaco. La società monegasca decide di provare l'esperimento polpo, senza illudersi. Il francese si rimette in forma, torna a disposizione a stagione già iniziata ma le sue condizioni fisiche e atletiche non decollano. In totale giocherà soltanto sei partite nel Principato di Monaco, da subentrato. E adesso, la sua storia, potrebbe concludersi per sempre.
🚨 Thiago Scuro, directeur sportif de l’AS Monaco : « EST-CE QUE POGBA 🇫🇷 EST SUSCEPTIBLE DE PARTIR ? OUI, BIEN SÛR. 👋— Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2026
Avec Paul, la relation a toujours été ouverte, transparente. 🗣️
Si, à un moment, les objectifs du joueur et du club diffèrent, il faut trouver une solution. »… pic.twitter.com/zmsNQOeuUn
Le parole del DG Thiago ScuroIntervenuto in conferenza stampa, il Direttore Generale del Monaco Thiago Scuro ha parlato del futuro di Pogba: "La situazione è molto complicata. Abbiamo grande rispetto di Paul come persona. Quando è arrivato era molto positivo e ha aiutato i giovani della squadra. Ma la verità è che il progetto con lui non ha funzionato come speravamo nella scorsa stagione. Le aspettative iniziali erano molto diverse. Credo sia giusto valutare la sua preparazione settimana dopo settimana, osservare i suoi progressi dal punto di vista fisico e tecnico. Poi la decisione spetterà all'allenatore: sarà Filipe Luis a stabilire se concedergli spazio oppure no. Abbiamo tutta l'estate per capire quale sarà il livello di Paul. Può partire. Con Paul il rapporto è sempre stato trasparente. Se a un certo punto gli obiettivi del club non dovessero più coincidere, bisognerà trovare una soluzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA