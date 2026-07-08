Talento da vendere, strapotenza fisica e uomo squadra: Paul Pogba, nel quadriennio juventino, è stato tutto questo. La scelta di tornare a Manchester, sponda United, dove tutto era iniziato, si è dimostrata sbagliata. Infatti, dopo il Mondiale vinto da protagonista con la Francia nel 2018, la carriera del polpo è stata costellata da infiniti infortuni. Il colpo di grazia, la squalifica per doping, ha fatto piombare Pogba nell'abisso. La scelta di andare al Monaco, prima che per motivi sportivi, è stata fatta per tornare a vivere in un ambiente felice. Ma dopo un anno, l'avventura potrebbe essere già terminata.

L'esperimento non riuscito

Il 14 maggio 2023gioca la sua ultima partita in maglia bianconera contro la. Gli infortuni sono una costante, il dolore è lancinante e il polpo si chiude in sé stesso. La seconda esperienza con lanon va come sperato. L'11 settembre dello stesso anno, però, arriva una sentenza difficile da digerire. Sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per essere risultato positivo al DHEA in un controllo antidoping effettuato qualche giorno prima. La squalifica, dopo battaglie legali, viene ridotta dai due anni iniziali a diciotto mesi. Il calvario di un calciatore, già alle prese con un fisico sgretolato, continua.

MONACO, MONACO - NOVEMBER 29: Paul Pogba del Monaco durante la partita di calcio della Ligue 1 McDonald's tra AS Monaco (ASM) e Paris Saint-Germain (PSG) allo Stade Louis II il 29 novembre 2025 a Monaco, Monaco. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Tornato svincolato dopo aver rescisso con la Juventus, a credere in Pogba è il Monaco. La società monegasca decide di provare l'esperimento polpo, senza illudersi. Il francese si rimette in forma, torna a disposizione a stagione già iniziata ma le sue condizioni fisiche e atletiche non decollano. In totale giocherà soltanto sei partite nel Principato di Monaco, da subentrato. E adesso, la sua storia, potrebbe concludersi per sempre.

🚨 Thiago Scuro, directeur sportif de l’AS Monaco : « EST-CE QUE POGBA 🇫🇷 EST SUSCEPTIBLE DE PARTIR ? OUI, BIEN SÛR. 👋



Avec Paul, la relation a toujours été ouverte, transparente. 🗣️



Si, à un moment, les objectifs du joueur et du club diffèrent, il faut trouver une solution. »… pic.twitter.com/zmsNQOeuUn — Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2026

Le parole del DG Thiago Scuro

Intervenuto in conferenza stampa, il Direttore Generale delha parlato del futuro di: "La situazione è molto complicata. Abbiamo grande rispetto di Paul come persona. Quando è arrivato era molto positivo e ha aiutato i giovani della squadra. Ma. Le aspettative iniziali erano molto diverse. Credo sia giusto valutare la sua preparazione settimana dopo settimana, osservare i suoi progressi dal punto di vista fisico e tecnico. Poi la decisione spetterà all'allenatore:. Abbiamo tutta l'estate per capire quale sarà il livello di Paul. Può partire. Con Paul il rapporto è sempre stato trasparente.".