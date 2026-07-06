Il Monaco riparte da Filipe Luis. Il club del Principato ha ufficializzato l'arrivo dell'ex terzino brasiliano come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico, che il prossimo 9 agosto compirà 41 anni, ha firmato un contratto fino al giugno 2028 dopo la brillante esperienza alla guida del Flamengo. Reduce da una stagione ricca di successi in Brasile, Filipe Luis approda in Ligue 1 con l'obiettivo di aprire un nuovo ciclo e riportare il Monaco ai vertici del calcio francese ed europeo. Insieme a lui arrivano anche i collaboratori Ivan Palanco e Diogo Linhares, mentre completeranno lo staff Antony Santiago e il preparatore dei portieri Jyri Nieminen.

Dal Flamengo al Monaco: Filipe Luis inaugura il nuovo corso

La scelta delpunta su uno dei tecnici emergenti più apprezzati del panorama internazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Flamengo,ha rapidamente conquistato la fiducia del club brasiliano fino a guidare la prima squadra. I risultati gli hanno dato ragione. Nel biennio sulla panchina rossonera ha collezionato 62 vittorie, 21 pareggi e 16 sconfitte, conquistando la Coppa del Brasile, la Supercoppa del Brasile, il Campionato Carioca, il campionato brasiliano e soprattutto la, successi che gli sono valsi anche il riconoscimento di Allenatore sudamericano dell'anno nel 2025.

LIMA, PERÙ – 29 novembre 2025: Filipe Luis, allenatore del Flamengo, festeggia con il trofeo dopo la vittoria nella finale della Copa CONMEBOL Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo, disputata all'Estadio Monumental il 29 novembre 2025 a Lima, in Perù. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images).

Prima di iniziare la carriera in panchina, Filipe Luis aveva costruito un percorso di altissimo livello da calciatore. Con l'Atletico Madrid, sotto la guida di Diego Simeone, ha disputato oltre 330 partite vincendo una Liga, una Coppa del Re e due Europa League. In Inghilterra ha vestito la maglia del Chelsea di Mourinho, conquistando anche la Premier League, prima di chiudere la carriera al Flamengo con altre due Copa Libertadores. Con il Brasile ha collezionato 44 presenze, vincendo la Confederations Cup nel 2013 e la Copa America nel 2019. Dopo i test fisici della squadra, il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento al Performance Centre, dando ufficialmente il via alla sua avventura sulla panchina del Monaco.