Il valzer delle panchine in Ligue 1 continua a mietere vittime e accogliere nuovi allenatori. Il PSG non cambierà ancora per molto tempo, sul Lens aleggia l'ombra di una partenza di Pierre Sage per Londra, mentre il Lille, terzo e qualificato direttamente in Champions League, ha salutato Bruno Genesio e oggi ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Davide Ancelotti. L'OL mantiene saldo al suo posto Paulo Fonseca, mentre l'OM si appresta ad ingaggiare lo stesso Genesio e cacciare Habib Beye. Tuttavia, anche l'AS Monaco si è mosso per provare a iniziare un nuovo progetto sportivo, dopo quello fallito durante la stagione passata. Alla fine dell'anno i monegaschi hanno ottenuto la qualificazione europea in Conference League per la vittoria della coppa nazionale da parte del Lens, ma la stagione è risultata parecchio deludente. Perciò, oggi è arrivato il comunicato del club sull'esonero di Sébastien Pocognoli.

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Pocognoli out, Filipe Luis in

MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Sebastien Pocognoli, allenatore dell'AS Monaco, applaude i tifosi dopo la sconfitta della sua squadra nella settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo stadio Santiago Bernabeu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Monaco ha perso i playoff di Champions contro il PSG, nonostante un doppio confronto combattuto (5-4 di aggregato, nonostante due espulsioni per i monegaschi) e in Ligue 1 ha terminato come settimo. L'esonero in corsa di Adi Hütter (protagonista di un secondo e di un terzo posto nelle due stagioni precedenti) alla settima giornata, ha permesso a Sébastien Pocognoli di trovare una panchina di livello dopo l'ottimo lavoro con l'Union Saint-Gilloise.

Il tecnico belga infatti, dopo 1 campionato e 1 supercoppa nazionale vinta alla sua prima annata da tecnico, ha rescisso il contratto con il club in ottobre, dopo la chiamata dal Principato e nonostante un'ottima partenza da 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Tuttavia, l'avventura non è andata come sperato dalla dirigenza che ha deciso di interrompere il rapporto con il giovane tecnico per ingaggiare un altro allenatore in rampa di lancio: il brasiliano Filipe Luis.

L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.



Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 1, 2026

Il comunicato dei monegaschi recita così: "Arrivato nel Principato lo scorso ottobre, Sébastien Pocognoli ha allenato i biancorossi per 38 volte, con un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Durante la sua gestione, la squadra si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Champions League per la seconda volta consecutiva. Sotto la guida dell'allenatore belga, l'AS Monaco ha concluso la stagione al 7° posto in Ligue 1 , qualificandosi così per i playoff di Conference di Europa League. Il Club desidera ringraziare Sébastien Pocognoli e il suo staff per la totale dedizione dimostrata nei confronti dell'AS Monaco e augura loro tutto il meglio per il futuro".

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