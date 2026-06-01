I monegaschi hanno ritenuto deludente la sola qualificazione alla Conference League: per l'anno prossimo è già stato individuato il nome giusto

Pietro Rusconi
PSG

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Il valzer delle panchine in Ligue 1 continua a mietere vittime e accogliere nuovi allenatori. Il PSG non cambierà ancora per molto tempo, sul Lens aleggia l'ombra di una partenza di Pierre Sage per Londra, mentre il Lille, terzo e qualificato direttamente in Champions League, ha salutato Bruno Genesio e oggi ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Davide Ancelotti. L'OL mantiene saldo al suo posto Paulo Fonseca, mentre l'OM si appresta ad ingaggiare lo stesso Genesio e cacciare Habib Beye. Tuttavia, anche l'AS Monaco si è mosso per provare a iniziare un nuovo progetto sportivo, dopo quello fallito durante la stagione passata. Alla fine dell'anno i monegaschi hanno ottenuto la qualificazione europea in Conference League per la vittoria della coppa nazionale da parte del Lens, ma la stagione è risultata parecchio deludente. Perciò, oggi è arrivato il comunicato del club sull'esonero di Sébastien Pocognoli.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

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Pocognoli out, Filipe Luis in

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Sebastien Pocognoli, allenatore dell'AS Monaco, applaude i tifosi dopo la sconfitta della sua squadra nella settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo stadio Santiago Bernabeu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Monaco ha perso i playoff di Champions contro il PSG, nonostante un doppio confronto combattuto (5-4 di aggregato, nonostante due espulsioni per i monegaschi) e in Ligue 1 ha terminato come settimo. L'esonero in corsa di Adi Hütter (protagonista di un secondo e di un terzo posto nelle due stagioni precedenti) alla settima giornata, ha permesso a Sébastien Pocognoli di trovare una panchina di livello dopo l'ottimo lavoro con l'Union Saint-Gilloise.

Il tecnico belga infatti, dopo 1 campionato e 1 supercoppa nazionale vinta alla sua prima annata da tecnico, ha rescisso il contratto con il club in ottobre, dopo la chiamata dal Principato e nonostante un'ottima partenza da 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Tuttavia, l'avventura non è andata come sperato dalla dirigenza che ha deciso di interrompere il rapporto con il giovane tecnico per ingaggiare un altro allenatore in rampa di lancio: il brasiliano Filipe Luis.

Il comunicato dei monegaschi recita così: "Arrivato nel Principato lo scorso ottobre, Sébastien Pocognoli ha allenato i biancorossi per 38 volte, con un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Durante la sua gestione, la squadra si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Champions League per la seconda volta consecutiva. Sotto la guida dell'allenatore belga, l'AS Monaco ha concluso la stagione al 7° posto in Ligue 1 , qualificandosi così per i playoff di Conference di Europa League. Il Club desidera ringraziare Sébastien Pocognoli e il suo staff per la totale dedizione dimostrata nei confronti dell'AS Monaco e augura loro tutto il meglio per il futuro".

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