Paul Pogba rilancia le sue ambizioni con il Monaco e assicura di voler restare a lungo nel club. Il centrocampista francese ha infatti ribadito la volontà di continuare il proprio percorso con la squadra del Principato

Daniele Cirafici 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 11:16)

Dopo il ritorno in campo con la maglia del Monaco, Paul Pogba è tornato a parlare delle sue sensazioni e del momento che sta vivendo. Il centrocampista francese sta cercando di ritrovare continuità e ritmo partita dopo un periodo complicato che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Proprio per questo motivo, il ritorno a giocare rappresenta per lui un passaggio importante, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale.

Pogba sul futuro: “Sono qui per restare” — Nel corso dell’intervista, Pogba ha voluto anche chiarire le proprie intenzioni sul futuro con il club del Principato: “Il prossimo anno? Io sono ancora qui e, da quello che so, resterò qui per una lunga durata.” Con queste parole il centrocampista francese ha voluto mandare un segnale chiaro, sottolineando la volontà di costruire un percorso importante con il Monaco dopo il suo ritorno in campo. Allo stesso tempo, Pogba ha evidenziato quanto sia motivato a dimostrare nuovamente il proprio valore, lavorando giorno dopo giorno per ritrovare la migliore condizione e dare un contributo concreto alla squadra nelle prossime sfide.

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Guardando alle prossime settimane, Pogba ha spiegato che la priorità resta quella di ritrovare progressivamente la migliore condizione. Per questo motivo il centrocampista francese punta a mettere minuti nelle gambe e a ritrovare fiducia partita dopo partita. Il suo obiettivo è quello di tornare a essere un giocatore determinante per la squadra, contribuendo con la propria esperienza e qualità alla crescita del Monaco nel corso della stagione.