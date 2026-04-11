derbyderbyderby calcio estero Pogba is back! Ovazione del pubblico in Paris FC-Monaco al rientro in campo do quattro mesi
Ligue 1
Pogba is back! Ovazione del pubblico in Paris FC-Monaco al rientro in campo do quattro mesi
00:28
Pieno sostegno al campione del mondo francese che è finalmente ritornato dopo l'ultima partita contro il Brest
Non una serata positiva dove poter festeggiare una vittoria, ma è un punto di partenza - o meglio, di ri-partenza! Così Paul Pogba ritorna in campo a distanza di quattro mesi dall'ultima apparizione, nella sonora sconfitta per 4 a 1 del Paris FC sul Monaco. Ma per la sua quarta presenza in stagione, la "Pioche" si prende la standing ovation dello stadio degli avversari. Applausi e sostegno di tutti i tifosi per un campione del mondo con la Francia nel 2018.