Memphis Depay contro il Corinthians. Dopo l'addio da svincolato dal club brasiliano, a cui è seguito un comunicato ufficiale da parte della società bianconera, l'attaccante olandese ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda del mancato rinnovo accusando il club di San Paolo di non aver rispettato un accordo precedentemente raggiunto.

Depay-Corinthians, scontro totale: le parole dell'attaccante

Attraverso un post sui suoi canali social,ha pubblicato un lungo messaggio subito dopo l'uscita del comunicato stampa da parte delscrivendo"Molto deluso di leggere che il Corinthians ha deciso di non onorare il nostro accordo in essere per prolungare il mio contratto per altri 2 anni".

CURITIBA, BRASILE - 19 FEBBRAIO: Memphis Depay del Corinthians osserva la partita tra Athletico Paranaense e Corinthians, valida per il Brasileirão 2026, all'Arena da Baixada di Curitiba, in Brasile, il 19 febbraio 2026. (Foto di Heuler Andrey/Getty Images)

Continuando, l'ex Barcellona e Atletico Madrid ha spiegato che il prolungamento di due anni di contratto era stato concordato con il presidente e tutta la parte legale della società del Corinthians: "Questo rinnovo era stato esplicitamente concordato dal presidente nonché dal dipartimento sportivo, legale e finanziario. Alcune persone hanno tuttavia deciso di violare questo impegno".

Successivamente, Depay ha sottolineato che si è sentito in diritto di scrivere questo messaggio contro la società del Corinthians in modo tale da preservare i suoi interessi: "Non volevo questa situazione e ho sempre rispettato il club durante tutto il processo, ma ora sono costretto a reagire con fermezza per preservare i miei interessi".

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

Concludendo, l'attaccante olandese ha chiuso il suo post dicendo che nei prossimi giorni rivelerà ulteriori dettagli sulla vicenda del mancato rinnovo definendo il comportamento del club di San Paolo "inaccettabile": "Nei prossimi giorni parlerò pubblicamente ma state pur certi che non lascerò impunito questo comportamento inaccettabile".