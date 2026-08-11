Diego Simeone guarda alla nuova stagione con fiducia e determinazione di competere ai massimi livelli sia in campo Nazionale che Europeo. In un'intervista rilasciata ai canali di France Football, il tecnico dell'Atlético Madrid ha affrontato diversi temi, dalla costruzione della rosa alle idee tecniche, senza rinunciare a qualche provocazione.

Simeone e le sue idee tattiche

Diego Simeone è l'allenatore più vincente e longevo della storia dell'Atlético Madrid, dove siede dal lontano 2011 dopo un trascorso in. Fino ad oggi, il Cholo ha collezionato. I numeri alla giuda dei Colchoneros sono impressionanti. L'argentino ha conquistato

PAMPLONA, SPAGNA - 12 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell’Atlético Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e Atlético Madrid allo Stadio El Sadar il 12 maggio 2026 a Pamplona, Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Durante il suo intervento, l'ex centrocampista dell'Inter ha affrontato un tema alquanto discusso: la divisione tra gli allenatori offensivi e quelli difensivi. L'argentino ha sottolineato come per un tecnico c'è solo un obiettivo ossia quello di indicare ai propri giocatori la strategia migliore per arrivare alla vittoria: "Tutti abbiamo un obiettivo ossia quello di far capire le nostre idee ai giocatori e portarli alla vittoria. Non conosco un tecnico che prepara la partita con l'intenzione di perdere, tutti vogliamo vincere, tutti amiamo questo lavoro anche per questo motivo".

Sull'importanza della fase difensiva e quella offensiva, ha dichiarato: "Mi piacerebbe sapere se quelli che vogliono attaccare di più riuscirebbero ad attaccare di meno o viceversa, la partita è fatta di momenti e bisogna essere in grado di saper leggere quello che il campo dice. Per me non esiste un allenatore che vuole solo difendere o solo attaccare".

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Il Cholo difende le prestazioni della sua squadra

Nel corso della sua intervista, Simeone ha spostato l'attenzione sulla stagione appena conclusa e sugli aspetti che dovranno essere migliorati. Secondo l'argentino, la sua squadra ha perso un fattore determinante durante il suo percorso:, aspetto che ha reso celebre l'Atlético Madrid: "Vorrei che recuperassimo quella solidità difensiva che durante il percorso abbiamo perso, perché la passata stagione specialmente inabbiamo avuto molte lacune sotto questo punto di vista. Però siamo arrivati in semifinale, questo significa che non sappiamo solo difendere, ma anche attaccare.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Giuliano Simeone dell’Atlético Madrid viene contrastato da Gabriel dell’Arsenal nell’area di rigore durante la semifinale di ritorno di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atlético Madrid all’Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra.(Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Infine, il tecnico ha voluto dare un'indicazione precisa in vista della prossima stagione. Secondo Simeone un altro margine di crescita deve essere il contributo realizzativo dei propri centrocampisti. L'allenatore ha sottolineato che vorrebbe una squadra solida ma capace di aumentare la produzione offensiva grazie al lavoro di quest'ultimi: "Abbiamo centrocampisti con delle qualità uniche e rare. Se posso chiedere una cosa per il prossimo anno, vorrei che segnassero di più. I loro gol sarebbero fondamentali al fine della nostra crescita, a livello realizzativo mi aspetto un po' di più da loro, lavoreremo tantissimo anche su questo aspetto".