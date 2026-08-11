La stagione 2026/2027 non ha ancora avuto inizio per il Barcellona e già deve fare i conti con un grave infortunio, quello di Roony Bardghji. Il club allenato dal tedesco Hansi Flick, infatti, stava pensando di cedere in prestito il calciatore svedese per dargli la possibilità di giocare in maniera continua. Tuttavia, ciò non succederà perché il classe 2005 ha riportato l'infortunio che tutti i giocatori temono di più: la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Barcellona, grave infortunio per Bardghji: il comunicato del club

Bardghji è nato nel mese di novembre del 2005, quindi deve ancora compiere 21 anni. Lo svedese, che per tre volte ha vestito la maglia della, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile delprima di cambiare squadra ed anche Paese nel. In quell'anno, infatti, l'attaccante è passato al, che gli ha permesso di fare il suo esordio tra i professionisti nella stagioneCon il club della capitale danese non solo ha esordito inprima epoi, ma ha anche vinto tre campionati e due coppe nazionali.

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 25: Roony Bardghji of FC Barcelona looks on during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Oviedo at Spotify Camp Nou on January 25, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

La scorsa estate, il Barcellona decide di acquistare lo svedese, il quale ha firmato un contratto che lo legherà ai catalani fino al 2029. Alla sua prima annata spagnola, il classe 2005 ha vinto Liga e Supercoppa nazionale, durante la quale ha realizzato uno dei cinque gol del Barça nella semifinale contro l'Athletic Bilbao. Purtroppo, nelle ultime ore i Blaugrana hanno annunciato la notizia del grave infortunio dello svedese.

Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale: "Il giocatore della prima squadra Roony Bardghji ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Nella stagione 2025/26 ha disputato 28 partite ufficiali: 12 nella Liga, 5 in Champions League, 1 in Copa del Rey e 1 nella Supercoppa spagnola, realizzando 2 gol e fornendo 4 assist".