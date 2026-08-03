Il russo descrive la fatica fisica e mentale, ma guarda con assoluta fiducia alle prossime amichevoli
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Il portiere russo Matvey Safonov riprende a sudare sul campo con il Paris Saint-Germain, proprio mentre il club francese tratta parallelamente l'acquisto dell'estremo difensore Zion Suzuki dal Parma. Dopo la lunga pausa estiva, il giocatore affida al proprio canale Telegram un messaggio per descrivere le sue primissime sensazioni a caldo.
Il numero uno sottolinea l'utilità del riposo, ma evidenzia subito l'importanza vitale di una preparazione completa per ritrovare la condizione. Safonov scrive infatti ai suoi tifosi: "Una lunga pausa offre l'opportunità di riposare e staccare dal calcio. Tuttavia, due mesi possono anche portare a un calo significativo della forma fisica. La prima settimana di preparazione è ormai alle spalle. È stata dedicata a ritrovare la forma e a lavorare sulla tecnica".
La fatica estrema e le montagne russe emotiveI primissimi giorni di ritiro mettono a dura prova il fisico e la mente del giocatore. Safonov non nasconde le enormi difficoltà iniziali e descrive le sue giornate con grandissima onestà intellettuale. Il russo confessa le sue sensazioni: "Questa settimana è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. Tra stanchezza, allenamenti intensi e il tentativo di riprendere il ritmo, ho oscillato costantemente tra sonnolenza e totale apatia, e momenti di intensa energia e freschezza". Il corpo umano gioca spesso brutti scherzi sotto sforzo, e il portiere lo ammette candidamente: "Anche nelle mattine in cui mi sentivo quasi al massimo della forma, una volta arrivato, mi rendevo conto che era solo un'illusione".
Il mirino sulle amichevoli e sulla SupercoppaNonostante l'immensa fatica, il portiere del PSG rivolge ora tutta la sua attenzione ai prossimi, imminenti impegni della squadra. Il giocatore fissa con decisione gli obiettivi a breve termine: "Ho ritrovato il ritmo. Ho ripassato i fondamentali e ritroveremo la nostra forma grazie alle partite".
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