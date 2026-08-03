Il portiere russo Matvey Safonov riprende a sudare sul campo con il Paris Saint-Germain, proprio mentre il club francese tratta parallelamente l'acquisto dell'estremo difensore Zion Suzuki dal Parma. Dopo la lunga pausa estiva, il giocatore affida al proprio canale Telegram un messaggio per descrivere le sue primissime sensazioni a caldo.

Il numero uno sottolinea l'utilità del riposo, ma evidenzia subito l'importanza vitale di una preparazione completa per ritrovare la condizione. Safonov scrive infatti ai suoi tifosi: "Una lunga pausa offre l'opportunità di riposare e staccare dal calcio. Tuttavia, due mesi possono anche portare a un calo significativo della forma fisica. La prima settimana di preparazione è ormai alle spalle. È stata dedicata a ritrovare la forma e a lavorare sulla tecnica".

La fatica estrema e le montagne russe emotive

I primissimi giorni dimettono a dura prova ile la mente del giocatore.non nasconde le enormiiniziali e descrive le sue giornate con grandissima onestà intellettuale. Il russo confessa le sue sensazioni: "Questa settimana è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. Tra stanchezza, allenamenti intensi e il tentativo di riprendere il ritmo, ho oscillato costantemente tra sonnolenza e totale apatia, e momenti di intensa energia e freschezza". Il corpo umano gioca spesso bruttisotto, e il portiere lo ammette candidamente: "Anche nelle mattine in cui mi sentivo quasi al massimo della forma, una volta arrivato, mi rendevo conto che era solo un'illusione".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 6 MAGGIO: Matvey Safonov del Paris Saint-Germain reagisce durante la partita di ritorno della semifinale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco, il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Il mirino sulle amichevoli e sulla Supercoppa

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Nonostante l'immensa fatica, il portiere delrivolge ora tutta la suaai prossimi, imminenti impegni della squadra. Ilfissa con decisione gli obiettivi a breve termine: "Ho ritrovato il ritmo. Ho ripassato i fondamentali e ritroveremo la nostra forma grazie alle partite".Ilestivo propone test di altissimo livello prima del verostagionale.svela le prossime tappe: "Il 5 affronteremo il Maiorca e l'8 il Manchester United. Sono amichevoli interessanti, perfette per prepararci alla nostra prima partita ufficiale del 12". Proprio in quella data, infatti, ilsfideràper tentare di conquistare la prestigiosa