Si complicano le operazioni di mercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un nuovo portiere e tra le alternative a Emiliano Martinez c'è anche Zion Suzuki. Il portiere giapponese piaceo molto anche al PSG che si sta muovendo con rapidità e decisione.

🚨 Zion Suzuki has rejected the chance to join Leeds United despite interest from the Premier League club. 🇯🇵❌



The Parma and Japan goalkeeper has decided against the move, leaving Leeds to look elsewhere in their search for a new goalkeeper. 🧤



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/IEnpSc6pxB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 7, 2026

Il PSG lavora per portare a Parigi Zion Suzuki: trattative con il Parma in corso

La dirigenza della Juventus è in pressing totale per portare il Dibuin Serie A . Il portiere argentino dell'è il preferito di Luciano Spalletti e la società torinese è incline ad accontentare il tecnico toscano assicurandosi l'estremo difensore titolare dell'Albiceleste nel. Ma ci sono anche delle alternative. Un nome che piace molto, infatti, è quello di Zion Suzuki, il portiere giapponese del. Nato negli Stati Uniti, da madre giappponese, ha poi scelto di vestire la maglia dei Samurai blu. Anche lui si è messo decisamente in luce nel corso del torneo, dopo una stagione con qualche incertezza. Il suo è un profilo giovane ma già con una certa esperienza.

In caso però l'affare Martinez non sia si complichi al punto di non essere più fattibile e il portiere rimanga in Premier League, rischia di diventare molto complicato anche l'acquisto del giapponese. Su Suzuki, infatti, è piombato il Paris Saint-Germain di Luis Enrique come riferiscono la Gazzetta dello Sport e SportMediaset. L'estremo difensore appare chiaramente destinato a lasciare i ducali dopo l'exploit nel torneo americano, tanto che la squadra emiliana si è già assicurata le prestazioni del 2004 Daffara, preso proprio dalla Juventus. Il club parigino sembra decisamente avanti nelle trattative con il Parma che procedono spedite. Il classe 2002 ha anche altre squadre che lo corteggiano. Piace molto, in particolare, in Premier League: al Leeds e all'Aston Villa, che avrà bisogno di un portiere nel caso Martinez lasci il club. La società parmense valuta il suo portiere per una cifra fra i 30 e 35 milioni di euro.