Il Manchester United ha deciso di non esercitare il diritto di recompra. Adesso il Fenerbahçe è in trattativa con l'Olympique Marsiglia
L'attaccante Mason Greenwood potrebbe cambiare squadra nei prossimi giorni e diventare un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il club che milita nella massima divisione turca, infatti, è molto vicina all'acquisto del classe 2001. L'accordo tra i gialloblù e l'Olympique Marsiglia è ad un passo e, di conseguenza, l'esperienza francese del calciatore sta per arrivare ad una conclusione.
Fenerbahçe, Greenwood si avvicina: accordo con l'Olympique Marsiglia ad un passoGreenwood ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nel settore giovanile del Manchester United, con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2019. Tuttavia, le vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto nel 2022 hanno portato i Red Devils a sospenderlo dalla squadra annunciando anche la cessione. Per di più, nello stesso anno l'attaccante è stato arrestato per poi uscire di prigione su cauzione quattro giorni dopo. Ad inizio 2023, le accuse nei suoi confronti sono cadute e nell'estate dello stesso anno è passato in prestito al Getafe, club della Liga Spagnola. Greenwood ha concluso la sua unica annata spagnola con 10 gol e sei assist.
Due anni fa, invece, l'Olympique Marsiglia decide di acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Alla sua prima annata in Francia, con 21 gol segnati il classe 2001 ha vinto, a pari merito con Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, il titolo di capocannoniere della massima divisione transalpina. La scorsa stagione, invece, l'attaccante ha realizzato 26 reti tra campionato e coppe. In queste settimane, l'inglese è finito nel mirino di diversi club come la Roma, l'Atlético Madrid ed il Fenerbahçe. Quest'ultima squadra è in pole rispetto alle altre ed ora è vicina all'acquisto dell'attaccante. Infatti, sui propri profili social l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che l'accordo con l'OM è ad un passo. Tra l'altro, il Manchester United ha deciso di non esercitare la recompra ed otterrà una cifra superiore alle 10 milioni di sterline grazie alla rivendita del calciatore.
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