L'attaccante Mason Greenwood potrebbe cambiare squadra nei prossimi giorni e diventare un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il club che milita nella massima divisione turca, infatti, è molto vicina all'acquisto del classe 2001. L'accordo tra i gialloblù e l'Olympique Marsiglia è ad un passo e, di conseguenza, l'esperienza francese del calciatore sta per arrivare ad una conclusione.

Fenerbahçe, Greenwood si avvicina: accordo con l'Olympique Marsiglia ad un passo

Greenwood ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nel settore giovanile del, con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel. Tuttavia, le vicende giudiziarie che l'hanno visto coinvolto nelhanno portato i Red Devils a sospenderlo dalla squadra annunciando anche la. Per di più, nello stesso anno l'attaccante è statoper poi uscire di prigione su cauzione quattro giorni dopo. Ad inizio, le accuse nei suoi confronti sono cadute e nell'estate dello stesso anno è passato in prestito al, club della. Greenwood ha concluso la sua unica annata spagnola con 10 gol e sei assist.

Madrid, Spagna - 16 settembre 2025: Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia gesticola durante la partita di UEFA Champions League tra Real Madrid ed Olympique Marsiglia allo Stadio Santiago Bernabéu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Due anni fa, invece, l'Olympique Marsiglia decide di acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Alla sua prima annata in Francia, con 21 gol segnati il classe 2001 ha vinto, a pari merito con Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, il titolo di capocannoniere della massima divisione transalpina. La scorsa stagione, invece, l'attaccante ha realizzato 26 reti tra campionato e coppe. In queste settimane, l'inglese è finito nel mirino di diversi club come la Roma, l'Atlético Madrid ed il Fenerbahçe. Quest'ultima squadra è in pole rispetto alle altre ed ora è vicina all'acquisto dell'attaccante. Infatti, sui propri profili social l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che l'accordo con l'OM è ad un passo. Tra l'altro, il Manchester United ha deciso di non esercitare la recompra ed otterrà una cifra superiore alle 10 milioni di sterline grazie alla rivendita del calciatore.