La Roma rischia seriamente di perdere Mason Greenwood. Il club giallorosso è sulla tracce dell'esterno del Marsiglia ormai da settimane ma al club francese non è mai arrivata una proposta ufficiale per il classe 2001. Nelle ultime ore, invece, si è fatto avanti il Fenerbahce che in un colpo sta per mettere la parola fine alla trattativa della Roma, data anche l'apertura da parte dello stesso giocatore di trasferirsi in Turchia.

Roma, si allontana Greenwood: l'inglese molto vicino al Fenerbahce

🚨🟡🔵 Mason Greenwood’s camp has informed Fenerbahçe they accepted the contract terms offered until June 2030.



Fenerbahçe have all agreed with Greenwood and again in active talks with OM on fee over €40m after official bid sent earlier today.



🎥➕ https://t.co/nu2sA7oSaN pic.twitter.com/fMawYLPqvn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

Lala prossima stagione non potrà contare su Mason Greenwood . Il club giallorosso non si è mai mosso ufficialmente per l'esterno dele adesso la pista che porta al classe 2001 rischia davvero di complicarsi. Come infatti riporta RMC Sport, sul 25 enne è prepotentemente piombato ilche ha presentato un'offerta di 40 milioni di euro più bonus al Marsiglia. Il club francese ha chiesto 50 milioni per l'exma sembra disposto ad accettare l'offerta dei canarini gialli.

Inoltre, anche lo stesso Greenwood ha aperto al trasferimento in Turchia. La Roma aveva offerto al giocatore un ingaggio di tutto rispetto ed un ruolo centrale nelle gerarchie di Gasperini in una stagione che vede i giallorossi protagonisti anche in Champions League. Ma alla fine l'inglese ha scelto i soldi alla progettualità: il club turco gli ha proposto un contratto di 7 milioni fino al 2031. Uno stipendio completamente fuori dai parametri del club romano.

MADRID, SPAGNA - 16 settembre 2025: Franco Mastantuono del Real Madrid viene contrastato da Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia durante la partita della 1ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid e Olympique Marsiglia, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 16 settembre 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Dopo un periodo difficile al Manchester United segnato da infortuni e vicende fuori extracalcistiche, Greenwood è tornato protagonista con l'OL nelle ultime due stagioni, dove ha totalizzato 48 reti in 81 partite. Numeri che avrebbero potuto rilanciare la carriera di una delle promesse del panorama calcistico, ma il 25 enne alla fine ha deciso di andare a giocarsi le sue carte in una lega non certo di livello pari a quello delle migliori cinque. La Roma, a sua volta, dovrà virare su un altro profilo.