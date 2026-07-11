Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere

Mario Balotelli compirà 36 anni il prossimo 12 agosto e continuerà a giocare con l'Al-Ittifaq. Con la squadra degli Emirati Arabi ha centrato la salvezza in seconda divisione e quest'anno potrà essere affiancato dal fratello Enock. SuperMario, intanto, guarda con nostalgia al passato azzurro e riflette sul reale valore dei calciatori che militano oggi in Serie A.

Balotelli fa i confronti: "Serie A? Sono più forte di tutti"

Intervistato da SportMediaset, Balotelli ha spiegato i motivi che si celano dietro la scelta di un calcio apparentemente di livello più basso: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene.Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi". Un passaggio sul fratello non poteva mancare: "Fisicamente è un animale, farà bene. E gli romperò le scatole...".

GENOVA, ITALIA - 7 NOVEMBRE: Mario Balotelli del Genoa sorride durante una sessione di riscaldamento prima del fischio d'inizio nella partita di Serie A tra Genoa e Como allo Stadio Luigi Ferraris il 7 novembre 2024 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Se ormai sembra davvero impossibile rivederlo in Serie A, date anche le ultime vicissitudini con il Genoa con cui ha giocato appena 6 partite senza lasciare il segno, Balotelli continua a ritenere sé stesso di gran lunga migliore di tutti gli attuali interpreti del nostro campionato. Di seguito le sue parole: "Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco".

Balo sull'Italia: "Mio l'ultimo gol ai mondiali? Che tristezza"

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L'Italia, avendo mancato la qualificazione agli ultimi tre mondiali consecutivi, annovera ancora il suo nome come quello dell'ultimo attaccante azzurro in questa competizione: "". A proposito di mondiali, quelli attualmente in corso stanno regalando gol e spettacolo, ma Balotelli non ha dubbi su chi sia il migliore: ". Poi, per come piace a me il calcio, Mbappé e Haaland".