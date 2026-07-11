Mario Balotelli, 36 anni tra un mese, si è concesso in un'intervista nella quale ha paragonato sé stesso agli altri attaccanti in Serie A, definendosi migliore.
Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere
Mario Balotelli compirà 36 anni il prossimo 12 agosto e continuerà a giocare con l'Al-Ittifaq. Con la squadra degli Emirati Arabi ha centrato la salvezza in seconda divisione e quest'anno potrà essere affiancato dal fratello Enock. SuperMario, intanto, guarda con nostalgia al passato azzurro e riflette sul reale valore dei calciatori che militano oggi in Serie A.
Balotelli fa i confronti: "Serie A? Sono più forte di tutti"Intervistato da SportMediaset, Balotelli ha spiegato i motivi che si celano dietro la scelta di un calcio apparentemente di livello più basso: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi". Un passaggio sul fratello non poteva mancare: "Fisicamente è un animale, farà bene. E gli romperò le scatole...".
Se ormai sembra davvero impossibile rivederlo in Serie A, date anche le ultime vicissitudini con il Genoa con cui ha giocato appena 6 partite senza lasciare il segno, Balotelli continua a ritenere sé stesso di gran lunga migliore di tutti gli attuali interpreti del nostro campionato. Di seguito le sue parole: "Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco".
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