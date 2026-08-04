I rosanero continuano la caccia alla Serie A: in arrivo Gabriel Strefezza dall'Olympiacos dopo gli ottimi sei mesi in prestito al Parma
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Il Palermo piazza il colpo da Serie A. Il club rosanero, da anni con le dita incrociate per tornare a calcare i campi della massima divisione del calcio italiano, apre la corsa alla Serie A chiudendo il colpo Gabriel Strefezza. L'esterno brasiliano di proprietà dell'Olympiacos, reduce da un'ottima avventura in prestito al Parma, sembrerebbe infatti pronto a sbarcare nel capoluogo siciliano alla corte di Filippo Inzaghi.
Affare chiusoSecondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto e, successivamente confermato anche da Gianluca Di Marzio, sarebbe tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo di Gabriel Strefezza al Palermo. L'esterno classe '97 arriva dall'Olympiacos dopo degli ottimi sei mesi in prestito al Parma di Carlos Cuesta, con cui ha collezionato 2 gol e 2 assist nei 1016' minuti complessivi giocati in maglia gialloblu.
Per quanto riguarda le cifre dell'operazione Strefezza, la società rosanero dovrebbe sborsare al club greco una cifra vicina ai 7 milioni di euro, mentre, per il calciatore brasiliano sarebbe pronto un contratto triennale a cifre considerevoli.
Inizia la corsa alla Serie ACon l'arrivo (nelle prossime ore) di Gabriel Strefezza, il Palermo apre così la caccia alla promozione. Una piazza storica come quella rosanero, ripartita dal basso dopo gli anni bui del fallimento, sogna realmente la Serie A da ben tre stagioni, arrivando a pochi centimetri dall'obiettivo ma fermandosi sempre ai PlayOff di Serie B. Nell'ultima stagione, infatti, la squadra siciliana è stata eliminata in semifinale dal Catanzaro, non riuscendo a ribaltare nella gara di ritorno allo stadio Renzo Barbera, un deludente 3-0 rimediato pochi giorni prima in Calabria.
🚨OPERAZIONE CONCLUSA— DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) August 3, 2026
💣 Gabriel Strefezza sarà un nuovo giocatore del Palermo come riportato da Matteo Moretto!
🔎 Il 27enne arriverà a titolo definitivo dall’Olympiscos secondo Gianluca Di Marzio. pic.twitter.com/YAimSydf8z
Con anche l'approdo di Strefezza, il tecnico dei rosanero, Filippo Inzaghi, adesso si ritrova sulla carta una squadra "da Serie A". Una rosa che in cadetteria potrebbe davvero fare la differenza, specie nella fase campionato (qualora dovessero trovare continuità), portando forse alla tanto agognata promozione in A.
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