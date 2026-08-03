Non solo il portiere giapponese Zion Suzuki, ma anche Alessandro Circati del Parma è finito nel mirino delle big del campionato. Come riferisce il portale Hooligan Soccer, secondo il quale il classe 2003 piace a Juventus, Inter e Milan.

PARMA, ITALIA - 25 APRILE: Alessandro Circati del Parma Calcio durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Pisa SC allo Stadio Ennio Tardini il 25 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Circati del Parma nel mirino delle big di Serie A

I gioielli di casa Parma contesi dalle grandi squadre italiane e non solo. Partiamo dal portiere giapponese, Zion Suzuki . L'estremo difensorepiace molto alla Juventus, che sta cercando un sostituto die che ha a lungo inseguito il Dibu Martinez , e anche al PSG. Il club parigino, inoltre, si è mosso con decisione e ha fatto una prima offerta di circaal club emiliano.

Ma non è il solo giocatore della rosa parmigiana ad essere finito sul taccuino delle grandi squadre. Milan, Juventus e Inter, infatti, hanno messo gli occhi su Alessandro Circati, classe 2003, italaliano ma naturalizzato australiano. Circati, difensore centrale, è nato a Fidenza ma è cresciuto in Australia e ha fatto le giovanili nel Perth Sc e nel Perth Glory prima di concludere la trafila con il Parma. Con gli emiliani ha anche debuttato come professionista nel 2022 e da quel momento gioca come titolare in questa squadra.

Nel 2025-2026 Circati ha collezionato 33 presenze in maglia gialloblù, realizzando un gol e un assist. Il suo contratto scadrà nel 2029. Sulle tracce di questo giovane talento ci sono i tre più importanti club della Serie A e tutti avrebbero già fatto un primo sondaggio. Trovando davanti, però, un ostacolo non semplice da superare: il suo club infatti vuole una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. Tale valutazione conferma la centralità del difensore, che ora gioca per la nazionale australiana, nel progetto del Parma e negli schemi tattici del tecnico Carlos Cuesta. Appare difficile, quindi, che possa andar via in questa finestra di mercato.