Il mercato del Parma passa tra le mani del proprio portiere, Zion Suzuki. I ducali attendono l'offerta giusta e in queste ore come riportato da Gianluca di Marzio, tramite Sky Sport, il PSG sarebbe interessato al portiere giapponese, provando ad anticipare la concorrenza della Juventus e di club della Premier League.

PSG, Suzuki come investimento per il futuro

Come riportato anche da Fabrizio Romano, per ile non gli garantirà il posto da titolare nell'immediato.

La volontà del Parma è quella di trattenere l'estremo difensore, ma al cospetto di una buona offerta il giocatore sarebbe libero di lasciare il club. Su di lui, nelle ultime settimane rimane vigile la Juventus che ricerca un portiere affidabile per rimpiazzare Di Gregorio. Ma non è solo la società bianconera interessata al portiere, difatti anche club della Premier si sono mossi in cerca di informazioni per lui.

BERGAMO, ITALIA - 25 MAGGIO: Zion Suzuki del Parma Calcio festeggia la vittoria della squadra nella partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio 1913 allo stadio Gewiss il 25 maggio 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Tra i club inglesi più avanti per una trattativa troviamo il Leeds che ha già chiesto informazioni al Parma e potrebbe formulare un'offerta nelle prossime ore; attento anche l'Aston Villa che prima però dovrà capire la sistemazione del Dibu Martinez.

Dal 2024 in Italia, Suzuki ha collezionato 57 partite nel campionato di Serie A con 81 gol subiti e, all'attivo anche un espulsione in occasione della sua terza partita ufficiale con il Parma, contro il Napoli nell'agosto 2024.

Un portiere affidabile, che i parmensi non vorrebbero farsi scappare, ma il calciomercato è ricco di sorprese e un'offerta come quella del PSG potrebbe essere difficile da rifiutare per un portiere con le qualità di Zion Suzuki.