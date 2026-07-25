Si muove anche in uscita il mercato della Juventus: è notizia di queste ore che è in fase di conclusione la trattativa che porta Openda al Lione. Lo riferisce Fabrizio Romano.

🚨🔴🔵 Lois Openda to Olympique Lyon, here we go! Verbal agreement in place on loan deal from Juventus.



OL to cover the salary and pay around €3m loan fee, no buy clause reports @FabriceHawkins.



Openda already gave green light days ago, as per @Santi_J_FM.



Medical next week. pic.twitter.com/gL97TbszL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Openda saluta la Juventus: si trasferirà al Lione

Tempo di saluti per Lois. Lo attende il Lione : l'attaccante belga sbarcherà in Francia a breve, tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana. Il belga, classe 2000, è arrivato alla corte della Vecchia Signora. La formula era quella del. Nel corso di questa stagione, però, il centravanti exha deluso. Openda chiude la sua esperienza in maglia bianconera dopo 34 presenze complessive ed. Prima di approdare in Serie A Openda, cresciuto nelle giovanili di, ha giocato anche per ile il Lens in Ligue 1.

Nel corso della sessione di mercato di questa estate, Spalletti e la dirigenza bianconera hanno deciso di venderlo e fare spazio in attacco: l'obiettivo finale è il songo di portare a Torino Kolo Muani. La trattativa, condotta da Carnevali e Massara, è praticamente chiusa: si attende solo l'arrivo del giocatore a Lione, la firma,le visite mediche e l'annuncio ufficiale. La società francese lo preleverà in prestito secco, pagando interamente lo stipendio (con i bianconeri che alleggeriranno così il monte ingaggi). La Juventus, inoltre, incassa anche tre milioni di euro.

Curiosamente, però, Openda prima di lasciare la Juventus sarà titolare. Ha giocato nella prima amichevole stagionale, contro il Basilea, e giocherà di nuovo: stasera contro il Liegi, non lontano da casa sua. Si tratta di necessità legate alla situazione attuale. L'addio di Vlahovic, gli stop di Milik e Zhegrova, nell'allenamento di ieri, e il fatto che Yildiz si stia allenando ancora a parte (per recuperare dalla tendinopatia) rendono il belga praticamente la sola punta disponibile.