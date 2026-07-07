Il Lione ci ha provato. Ma la risposta è stata negativa. Il club francese aveva chiesto alla Ligue de Football Professionnel di rinviare la prima partita di campionato contro il Tolosa, in programma il 22 agosto, per preparare al meglio un eventuale spareggio di Champions League. Una richiesta - riporta l'Equipe - legata esclusivamente all'ipotesi di qualificazione ai playoff europei, ma che non ha convinto la Lega. Il Consiglio di amministrazione della LFP ha respinto la proposta, ritenendo inopportuno modificare il calendario già alla prima giornata della nuova stagione.

Champions nel mirino, ma la LFP non fa sconti: respinta la richiesta del Lione

La LFP ha respinto la richiesta del club di posticipare la trasferta contro il, in programma sabato 22 agosto, nonostante il possibile impegno neglidiLeague. La società aveva inviato una lettera alla Lega spiegando che la domanda sarebbe diventata effettiva soltanto in caso di qualificazione ai playoff. L'obiettivo era permettere alla squadra di Paulodi affrontare nel migliore dei modi unper l'accesso alla fase principale della Champions. Ilha iniziato la preparazione il 29 giugno proprio con questo traguardo nel mirino. Prima dovrà superare il terzo turno preliminare, previsto tra il 4 e il 5 agosto per l'andata e l'11 agosto per il ritorno.

MANCHESTER, INGHILTERRA – 17 APRILE: Paulo Fonseca, allenatore dell’Olympique Lyonnais, appare rassegnato dopo la sconfitta nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2024/25 tra Manchester United e Olympique Lyonnais, disputata all’Old Trafford il 17 aprile 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

In caso di qualificazione, gli spareggi si disputerebbero proprio a ridosso della prima giornata di Ligue 1. Per sostenere la richiesta, il club aveva richiamato anche alcuni precedenti, ricordando come il Paris Saint-Germain abbia ottenuto in passato modifiche al calendario per agevolare il proprio percorso europeo. La LFP, però, ha deciso diversamente. Nel corso del Consiglio di amministrazione, riunito in videoconferenza, la proposta è stata respinta. Tra le motivazioni, la volontà di non alterare il programma già dalla prima giornata di campionato, anche in vista della nuova gestione televisiva della Ligue 1, che trasmetterà integralmente il turno inaugurale.