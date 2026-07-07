Il caso di razzismo tra Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana, e Mbappé continua a far discutere. Il governo del Paraguay, nelle ultime ore, ha infatti preso ufficialmente le distanze dalle dichiarazioni della nota figura politica sudamericana, la quale nei giorni precedenti aveva rilasciato dei commenti razzisti nei confronti dell'attaccante del Real Madrid.

Il Ministro degli Esteri condanna le parole di Amarilla Celeste

Rubén Ramírez Lezcano

Come riporta l'AFP, il Ministro degli Esteri paraguaianoha deciso di condannare le parole della senatrice affermando che le dichiarazioni disono assolutamente contro i valori della nazione: "Le dichiarazioni fatte dalla senatrice Celeste Amarilla, rivolte al capitano della nazionale francese,, sono contrarie ai principi e ai valori che ispirano la convivenza pacifica e il rispetto della dignità degli esseri umani, che la nostra nazione promuove".

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappe della Francia festeggia il primo gol della sua squadra dal dischetto durante la partita di qualificazione della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Proprio sul governo e sul popolo paraguaiano, il Ministro degli Affari Esteri ha chiarito: "Le osservazioni non rappresentano in alcun modo la posizione del governo della Repubblica del Paraguay o del popolo paraguaiano". Un comunicato che, dunque, condanna fermamente e nella maniera più assoluta gli insulti razzisti della senatrice Amarilla.

Il caso Mbappé-Paraguay

La questione affonda le sue radici nel post-match di Francia-Paraguay. Subito dopo l'eliminazione

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.



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della nazionale paraguaiana, ad opera dellae del decisivo calcio di rigore trasformato dail capitano dei Les Bleus ha deciso di non stringere la mano al portiere avversario al termine di una partita che ha visto i sudamericani giocare piuttosto "sporco" e duro con i calciatori avversari.

L'episodio ha alzato un grande polverone mediato che, nelle ore successive, si è fatto ancor più grande con le parole della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla, membro del principale partito di opposizione (il Partito Liberale), la quale ha insultato Mbappé utilizzando espressioni esplicitamente razziste come: "camerunese colonizzato che ha finto di essere francese" o "scimpanzé" o ancora "noci di cocco". La stessa figura politica ha ammesso la natura razzista delle sue parole, suscitando l'interesse sia dei quotidiani sportivi che della stampa tradizionale.