La sfida degli Ottavi di Finale tra Francia e Paraguay del Mondiale 2026 non si è chiusa al triplice fischio finale. Dopo la vittoria dei Blues, si è scatenato un vero e proprio caso: al centro del tema ci sono le dichiarazioni di Celeste Amarilla (figura politica paraguaiana) contro Kylian Mbappé. La governatrice aveva criticato con toni discriminatori il bomber francese dopo alcuni comportamenti avuti all'interno del rettangolo verde. Dal canto suo, l'attaccante del Real Madrid ha voluto pubblicare un post direttamente sul suo profilo X.

La durissima risposta di Mbappé

Kylian Mbappè ha siglato finorae fornitoin questo Mondiale. Il bomber francese è vicino a stabilire un altro strepitoso record:, Kylian è solo ad un gol di distanza danella classifica

PARIGI, FRANCIA - 13 novembre 2025: Kylian Mbappé della Francia osserva la partita durante l’incontro di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia e Ucraina, disputato al Parco dei Principi di Parigi il 13 novembre 2025.(Photo by Franco Arland/Getty Images)

Dopo le accuse ricevute, l'attaccante del Real Madrid ha scelto di rispondere con un comunicato molto duro, in cui ha attaccato fortemente la senatrice, condannando i toni utilizzati dalla stessa. Mbappé ha ribadito la volontà di non accettare insulti discriminatori, difendendo il percorso della Nazionale del Paraguay ai Mondiali:

"Signora Celeste Amarilla, lei è una donna spregevole e indegna della sua carica. Non rappresenta il Paraguay. Con il suo razzismo inconsapevole e sfacciato, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico dei vostri giocatori in questo Mondiale per lasciare il posto a una donna incompentente che dà la peggiore immagine possibile del suo Paese. Non permetterò mai a persone come lei di diffondere liberamente il loro odio e il loro razzismo".

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Le reazioni istituzionali e la polemica creata dal caso

Il caso ha rapidamente superato i confini sportivi,. Inilha condannato ogni forma di linguaggio offensivo, invitanto tutti a mantenere un linguaggio rispettoso. Il caso ha sbalordito tutti gli addetti ai lavori.

PARIGI, FRANCIA - 13 novembre 2025: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra su rigore insieme ai compagni, durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia e Ucraina, disputata al Parco dei Principi di Parigi il 13 novembre 2025. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Il caso sarebbe è scaturito dopo la partita contro il Paraguay. Infatti la senatrice avrebbe postato alcune dichiarazioni offensive nei confronti del bomber francese dopo non aver stretto la mano al portiere Orlando Gill. Le sue parole hanno provocato una forte reazione mediatica e nuove critiche, anche per il tono ritenuto altamente offensivo e provocatorio. Il Mondiale continua a regalare sorprese e spettacolo sul campo, ma fuori dal rettangolo verde episodi di questo tipo non dovrebbero trovare spazio. In un contesto così importante, sarebbe ideale che l'attenzione restasse concentrata solo sul calcio giocato.