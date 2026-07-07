Liam Rosenior ripartirà dalla Ligue 1. Il tecnico inglese, dopo la breve e tutt'altro che convincente esperienza nella capitale londinese con il Chelsea, tornerà ad allenare nella massima serie francese. Un anno dopo l'avventura sulla panchina dello Strasburgo, è ufficiale ora l'approdo di Rosenior al Paris FC.

Il comunicato del Paris FC

Il Paris FC è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior come allenatore della prima squadra maschile".

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali di comunicazione, ilha annunciato l'arrivo in panchina di

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Quanto al contratto, il club parigino ha precisato nella nota ufficiale: "Il tecnico inglese ha firmato un contratto con il club fino a giugno 2028 e assumerà l'incarico giovedì 9 luglio, in concomitanza con l'inizio degli allenamenti della squadra".

"Possiede tutte le qualità che stavamo cercando"

Liam Rosenior possiede tutte le qualità che stavamo cercando. È un allenatore moderno ed esigente, rinomato per la sua capacità di far crescere sia i singoli giocatori che la squadra nel suo complesso. Oltre alle sue competenze tattiche, siamo rimasti particolarmente colpiti dalle sue capacità manageriali e dalla sua abilità di unire il gruppo attorno a una visione chiara. Sono convinto che abbia tutte le qualità per avere successo al Paris FC e gli auguro ogni successo in questo nuovo capitolo della sua carriera".

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹



Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.



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Bienvenue à Paris, Liam ! 🔵 pic.twitter.com/QgfA7oam48 — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

In merito all'approdo nella capitale di, si è espresso il direttore sportivo: "

Oltre al ds, di grande accoglienza sono state anche le parole di Antoine Arnault, rappresentante della famiglia proprietaria del Paris FC: "Io e la mia famiglia siamo molto felici di dare il benvenuto a Liam nel nostro club e di vederlo tornare nel nostro campionato francese. Sono sempre rimasto colpito dalla sua filosofia di gioco e da ciò che ha costruito con le sue squadre, spesso composte da giovani. Lavorando a stretto contatto con il nostro direttore sportivo, Marco Neppe, sarà in grado di plasmare la nostra prima squadra, che riprenderà gli allenamenti tra pochi giorni. Molti giocatori hanno espresso il loro entusiasmo, e lo condividiamo, perché incarna perfettamente il progetto che vogliamo realizzare per consolidare la permanenza del Paris FC in Ligue 1 e progredire di anno in anno, sia nel gioco che nella posizione in classifica”.