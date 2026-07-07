Pellegrino Matarazzo rimarrà alla guida della Real Sociedad fino al 2028. Decisiva la volontà della dirigenza e del tecnico, volenterosi di proseguire insieme dopo la conquista de La Copa del Rey in finale contro l'Atlético Madrid.

Il comunicato del club basco

L'allenatore si dice "soddisfatto del lavoro svolto finora e, soprattutto, attento con ansia a ciò che verrà. Mi sono connesso molto bene con la gente di Gipuzkoa, con i giocatori, con la gente del club, ho valori simili ai loro e quindi è più facile connettersi"

Sulla stagione e sull'ambizione della stagione, Matarazzo è chiaro. "Non ho problemi con le richieste e con il fatto che l'asticella sia alta. Ad essere onesti, diamo molto buone prestazioni sotto pressione, siamo entusiasti per le competizioni che ci aspettiamo in questa stagione e ci spingeremo ogni giorno per raggiungere il massimo," ha concluso l'allenatore.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Pellegrino Matarazzo, manager della Real Sociedad, festeggia dopo aver vinto la finale della Copa del Rey tra l'Atletico de Madrid e la Real Sociedad all'Estadio de la Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il presidente, Jokin Aperribay, è stato fiducioso in ciò che verrà. "Rino ha dato il meglio fin dal primo minuto e abbiamo grandi speranze di costruire il nostro futuro insieme. Essere i migliori dal lunedì al venerdì è ciò che renderà il Real un grande club e dobbiamo continuare su quella strada," ha detto.

Il direttore calcistico, Erik Bretos, si è espresso in termini simili. "Siamo molto felici di poter rinnovare Rino. Ha centrato nel segno e siamo molto entusiasti di poter continuare a lavorare e migliorare insieme e sviluppare il team. Abbiamo obiettivi ambiziosi ed entusiasmanti davanti a noi".

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I numeri del tecnico