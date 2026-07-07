Una stagione da incorniciare e la vittoria della Copa del Rey: il tecnico statunitense rimane alla guida della Real Sociedad
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Pellegrino Matarazzo rimarrà alla guida della Real Sociedad fino al 2028. Decisiva la volontà della dirigenza e del tecnico, volenterosi di proseguire insieme dopo la conquista de La Copa del Rey in finale contro l'Atlético Madrid.
Il comunicato del club basco"Pellegrino Matarazzo ha rinnovato il suo contratto con il club txuri urdin fino alla fine della stagione 27-28.
L'allenatore si dice "soddisfatto del lavoro svolto finora e, soprattutto, attento con ansia a ciò che verrà. Mi sono connesso molto bene con la gente di Gipuzkoa, con i giocatori, con la gente del club, ho valori simili ai loro e quindi è più facile connettersi"
Sulla stagione e sull'ambizione della stagione, Matarazzo è chiaro. "Non ho problemi con le richieste e con il fatto che l'asticella sia alta. Ad essere onesti, diamo molto buone prestazioni sotto pressione, siamo entusiasti per le competizioni che ci aspettiamo in questa stagione e ci spingeremo ogni giorno per raggiungere il massimo," ha concluso l'allenatore.
Il presidente, Jokin Aperribay, è stato fiducioso in ciò che verrà. "Rino ha dato il meglio fin dal primo minuto e abbiamo grandi speranze di costruire il nostro futuro insieme. Essere i migliori dal lunedì al venerdì è ciò che renderà il Real un grande club e dobbiamo continuare su quella strada," ha detto.
Il direttore calcistico, Erik Bretos, si è espresso in termini simili. "Siamo molto felici di poter rinnovare Rino. Ha centrato nel segno e siamo molto entusiasti di poter continuare a lavorare e migliorare insieme e sviluppare il team. Abbiamo obiettivi ambiziosi ed entusiasmanti davanti a noi".
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I numeri del tecnicoSubentrato nel dicembre 2025 in seguito all'esonero di Sergio Francisco, Pellegrino Matarazzo ha ereditato una squadra in crisi e, all'apparenza, senza via d'uscita. Col duro lavoro, un'impronta di gioco più chiara e dando centralità ai leader, Mikel Oyarzabal su tutti, il tecnico, primo statunitense a vincere un trofeo in uno dei top 5 campionati europei, ha guidato la Real Sociedad alla conquista de La Copa del Rey in finale contro l'Atlético Madrid ai tiri di rigore. La notte di Siviglia, alla Cartuja, ha permesso al club basco di accedere alla prossima Europa League senza passare attraverso il campionato. Una notte storica che ha spianato la strada al rinnovo di Matarazzo, arrivato quest'oggi.
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