Non adatto al calcio francese. Per questo, secondo Iriarte, Griezmann ha avuto necessità di andare in Spagna per far esplodere il suo talento. Il tecnico ricorda gli anni di Griezmann alla Real Sociedad e ne celebra il talento.

Francesco Di Chio 17 aprile - 14:36

In un intervista esclusiva a RMC SportLuki Iriarte, che lavora per la Real Sociedad dal 1999 e ne è direttore del settore giovanile dal 2015, ha raccontato del suo ruolo nel portare Antoine Griezmann in terra basca. Alla vigilia della finale di Copa del Rey proprio contro la Real Sociedad, Griezmann ritroverà il suo passato.

Iriarte: "In Francia cercavano qualità che Griezmann non aveva" — Nella finale di Copa del Rey Antoine Griezmann reincontrerà la Real Sociedad, squadra che gli ha permesso di presentarsi nel mondo del calcio dei grandi. Intervistato da RMC Sport, Iriarte, uno dei responsabili dell'approdo di Griezmann in terra spagnola, ha parlato del suo passato in biancoblù: "All'epoca, Antoine non riusciva a trovare il suo posto nel calcio francese. Non riusciva a trovare una posizione stabile. E in un calcio diverso, in un calcio in cui l'attenzione della Real Sociedad era più rivolta al lungo termine e a un modello più completo e olistico, lui, con il tempo e il duro lavoro, è riuscito a rivelare tutto il talento che aveva sempre posseduto".

Secondo il tecnico, il francese non aveva le caratteristiche necessarie a mettersi in mostra in Francia: "All'epoca, i responsabili del calcio in Francia si concentravano su altri aspetti che portavano al successo: potenza fisica, altezza, velocità, uno stile di gioco più diretto". Ma, alla Real Sociedad, cercavano altro: "Era in grado di sfruttare efficacemente gli spazi, di usare bene il corpo, anche senza essere particolarmente forte fisicamente, con una tecnica squisita. E la Real Sociedad era in grado di sfruttare qualità che il calcio francese considerava, all'epoca, meno importanti".

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Non solo Griezmann, anche Le Normand contro la Real Sociedad — Oltre a Le Petit Diable, ci sarà un altro grande ritorno nella finale di Copa del Rey. Tra le fila dell'Atletico Madrid c'è infatti anche Le Normand, che tra giovanili e prima squadra ha vestito per 8 anni la maglia della Sociedad. "C'è anche Robin Le Normand! Sono due giocatori che, con percorsi di carriera diversi, hanno lasciato il segno a Zubieta, due giocatori che hanno lasciato un'impronta indelebile sui tifosi del Gipuzkoa".

Come sarà giocare una finale contro due calciatori così importanti per il club? "Giocare una finale è davvero qualcosa di speciale. E quando ti trovi ad affrontare due giocatori di tale qualità, tra i tanti, che hanno avuto questo legame con la Real Sociedad, come Antoine e Robin, è qualcosa di veramente speciale. Ma comunque, mettiamo da parte i sentimenti e cerchiamo di vincere la partita". Griezmann e Le Normand sono e resteranno nel cuore della Real Sociedad, ma non sabato sera.