L'ex calciatore Thierry Henry ha elogiato il connazionale Antoine Griezmann per i risultati raggiunti sia la nazionale francese sia con il proprio club

Gianmarco Inguscio Collaboratore 15 aprile - 12:52

Atletico Madrid e Barcellona hanno scaldato il cuore di tanti appassionati di calcio. Il motivo? il doppio confronto tra le due squadre, valevole per i quarti di finale di Champions League, in cui la formazione di Diego Simeone ha battuto il Barcellona di Hansi Flick. Nel primo turno, l'Atletico aveva superato i Blaugrana con il punteggio di 2-0, mentre nel secondo non è andato oltre l'1-2.

Tuttavia, in virtù del risultato della gara di andata, l'Atletico ha conquistato l'accesso alle semifinale di Champions League al termine di una sfida ricca di spettacolo, in cui il talento dei singoli, unito alle azioni collettive, ha dato vita a match divertente agli occhi di tutti. E tra questi figura anche l'ex calciatore francese Thierry Henry, che nell'immediato post-gara ha esaltato soprattutto la prestazione del connazionale Antoine Griezmann, ringraziandolo a cuore aperto per il modo in cui interpreta il suo calcio.

Henry ringrazia Griezmann: le parole dell'ex leggenda francese — Poco dopo il passaggio del turno dell'Atletico Madrid, l'ex calciatore francese, Thierry Henry, è intervenuto al programma CBS Sports Golazo, per elogiare le prestazioni in campo di Antoine Griezmann. Queste le sue parole: "Mi hai fatto divertire molto. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto con la maglia della nazionale francese, per il calcio francese e per il talento che hai dimostrato nella tua carriera". Poi Henry augura il meglio al connazionale: "Ti auguro di terminare al meglio l'esperienza con l'Atletico. Buona fortuna a Orlando - ha continuato - io conosco la MLS, quindi, se hai bisogno di qualcosa ci sono. Grazie ancora per tutto".

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La risposta del calciatore dell'Atletico Madrid — Dinanzi alle parole di Henry, non poteva di certo mancare la risposta del trentacinquenne in forza ai Colchoneros. L'attaccante francese, infatti, non ci ha pensato due volte e ha risposto calorosamente all'ex calciatore: "Grazie mille, detto da una leggenda come te è davvero commovente". Parole, dunque, che esprimono gratitudine. Una gratitudine reciproca tra Thierry Henry, attualmente allenatore e opinionista, oltre che ex calciatore di Arsenal e Barcellona, e Griezmann, anche lui ex Barcellona, che al termine della stagione lascerà i colori biancorossi dell'Atletico per approdare in Major League Soccer e indossare la maglia dell'Orlando City, in quella che potrebbe diventare un nuova pagina di successi per il francese.