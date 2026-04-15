Atletico Madrid-Barcellona non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo la vittoria dei blaugrana che sorride comunque ai padroni di casa regalando la qualificazione in semifinale alla squadra di Diego Simeone, sui social prendono vita numerose provocazioni. Sfottò che fanno parte del calcio ma che hanno innervosito non poco i tifosi del Barça, innervositi per le numerose provocazioni collezionate. Dal tanto discusso taglio dell'erba del Metropolitano ai meme dei calciatori biancorossi fino a un particolare episodio con un leone, scopriamo quello che sta succedendo in Spagna, rigorosamente sui social.

Dalla querelle dell'erba del Metropolitano a una prestazione super

Tutto è iniziato ieri mattina quando, nel testare il campo di gioco del Metropolitano, il tecnico del Barcellona Flick si accorge di qualcosa di anomalo: l'altezza del campo e dell'erba è troppo elevata e al contempo bagnatissima. Una strategia ben precisa per dar fastidio al palleggio tecnico e rapido dei blaugrana, che ha mandato su tutte le furie sia l'allenatore che il club, che ha minacciato l'intervento della Uefa. Il primo post dell'Atletico Madrid di questa mattina è stato proprio su questo episodio, pubblicando una foto del manto erboso dello stadio e scrivendo: "Amiamo l'odore del prato appena tagliato al mattino", con le risposte molto piccate dei tifosi blaugrana. "Ci rincontreremo ancora", tuonano, preannunciando una sfida senza fine.