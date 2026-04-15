Atletico Madrid-Barcellona non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo la vittoria dei blaugrana che sorride comunque ai padroni di casa regalando la qualificazione in semifinale alla squadra di Diego Simeone, sui social prendono vita numerose provocazioni. Sfottò che fanno parte del calcio ma che hanno innervosito non poco i tifosi del Barça, innervositi per le numerose provocazioni collezionate. Dal tanto discusso taglio dell'erba del Metropolitano ai meme dei calciatori biancorossi fino a un particolare episodio con un leone, scopriamo quello che sta succedendo in Spagna, rigorosamente sui social.
LA QUERELLE
Atletico Madrid-Barcellona non si ferma: i colchoneros provocano i blaugrana sui social
Dalla querelle dell'erba del Metropolitano a una prestazione super—
Tutto è iniziato ieri mattina quando, nel testare il campo di gioco del Metropolitano, il tecnico del Barcellona Flick si accorge di qualcosa di anomalo: l'altezza del campo e dell'erba è troppo elevata e al contempo bagnatissima. Una strategia ben precisa per dar fastidio al palleggio tecnico e rapido dei blaugrana, che ha mandato su tutte le furie sia l'allenatore che il club, che ha minacciato l'intervento della Uefa. Il primo post dell'Atletico Madrid di questa mattina è stato proprio su questo episodio, pubblicando una foto del manto erboso dello stadio e scrivendo: "Amiamo l'odore del prato appena tagliato al mattino", con le risposte molto piccate dei tifosi blaugrana. "Ci rincontreremo ancora", tuonano, preannunciando una sfida senza fine.
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Atletico Madrid-Barcellona, i meme sui social e le polemiche tra le tifoserie—
Ma non è tutto e Atletico Madrid-Barcellona prosegue ancora con altri due meme pubblicati dal profilo dei colchoneros, questa volta post partita. Il primo, il più irriverente, che ritrae un viaggio safari con l'Atletico impersonificato da una persona che viene aggredita da un leone con il logo del Barcellona ma che poi si rivela essere un docile cagnolino. Dulcis in fundo, un'ultima immagine con i protagonisti della squadra di Simeone rilassati, abbronzati e con gli occhiali da sole, per una passeggiata sportiva. Insomma, le polemiche non tendono assolutamente a placarsi, con lo sfottò tra le due spagnole destinato a proseguire ancora molto, molto a lungo.
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