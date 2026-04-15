Ancora una volta, la squadra della capitale manda a casa i catalani ai quarti. Nelle altre due edizioni in cui è avvenuto ciò, i biancorossi hanno raggiunto la finale

Jacopo del Monaco 15 aprile - 09:44

Nella giornata di ieri ha avuto luogo la partita tra due big del calcio spagnolo del calibro di Atlético Madrid e Barcellona. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Nonostante la sconfitta per 1-2 tra le mura amiche del Riyadh Air Metropolitano, grazie allo 0-2 della scorsa settimana i Colchoneros staccano il pass per la semifinale, dove affronteranno una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Per di più, nelle ultime dodici edizioni della massima competizione europea, la squadra della capitale ha eliminato per la terza volta i catalani ai quarti di finale.

L'Atlético Madrid perde contro il Barcellona ma vola in semifinale di Champions League — L'obiettivo del Barcellona allenato dal tedesco Hansi Flick era quello di ribaltare il risultato della gara d'andata. Al quarto minuto di gioc, i catalani approfittano di un errore dell'Atlético e passano in vantaggio grazie alla rete di Lamine Yamal. Passano venti minuti ed il Barça segna la rete dello 0-2 con Ferran Torres dopo una serie di passaggi. I padroni di casa, però, non hanno intenzione di arrendersi ed al 31' accorciano le distanze con la rete dell'ex Atalanta Ademola Lookman su assist Marcos Llorente.

Al 57' Torres segna la terza rete per il Barça, poi annullata da VAR dato che il giocatore si trovava in posizione di fuorigioco. Al minuto 79 i Blaugrana restano, ancora una volta, in dieci uomini a causa dell'espulsione di Eric García, il quale ha commesso fallo da ultimo uomo ai danni di Sørloth. Non appena l'arbitro Turpin ha fischiato tre volte per sancire la fine della gara, ha avuto inizio la festa dei Colchoneros, che hanno ottenuto la qualificazione per la semifinale di Champions.

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Per la terza volta negli ultimi dodici anni della sua storia, l'Atlético Madrid ha eliminato la squadra catalana ai quarti di finale della massima competizione europea. La prima ha avuto luogo nel 2014, mentre la seconda risale al 2016. Tra l'altro, in quelle edizioni i Colchoneros hanno raggiunto anche la finale della coppa dalle grandi orecchie perdendo contro i cugini del Real Madrid. I Blancos, questa sera, affronteranno il Bayern Monaco e c'è ancora la possibilità di rivedere il Derby di Madrid in finale.