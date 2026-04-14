In attesa che l'incontro di domani sera abbia inizio, ripercorriamo i cammini dei due club in quest'edizione della Champions League

Jacopo del Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 21:02)

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quello che metterà di fronte l'Arsenal e lo Sporting Lisbona. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno dei quarti di finale della Champions League. La gara avrà inizio alle ore 21:00 di domani sera presso l'Emirates Stadium di Londra e, la scorsa settimana, i Gunners hanno vinto in Portogallo grazie alla rete di Kai Havertz. Aspettando il fischio d'inizio del direttore di gara, vediamo insieme il percorso che i due club hanno compiuto per poter arrivare a questo punto della competizione.

Il percorso europeo dell'Arsenal fino ai quarti di finale contro lo Sporting Lisbona — Fino a questo momento, l'Arsenal che ha come allenatore l'ex centrocampista spagnolo Mikel Arteta non ha ancora perso un singolo incontro di quest'edizione della massima competizione europea. Il club di Londra ha terminato la league phase al primo posto facendo un percorso netto: 8 vittorie su 8 e, di conseguenza, tutti i 24 punti conquistato. Nelle prime due giornate, i Gunners hanno vinto 2-0 sia in Spagna contro l'Athletic Bilbao che tra le mura amiche dell'Emirates Stadium contro l'Olympiakos. In occasione della terza giornata, invece, l'Arsenal ha rifilato un poker all'Atlético Madrid di Simeone.

In seguito, i londinesi hanno battuto 0-3 lo Slavia Praga ed 3-1 il Bayern Monaco di Kompany. Dopo la vittoria contro i tedeschi, arriva un altro 0-3 ma questa volta in Belgio ed ai danni del Club Bruges. Nelle ultime due giornate della league phase, l'Arsenal sconfigge prima l'Inter (1-3) a San Siro e successivamente il Kairat Almaty (3-2). Agli ottavi di finale, i Gunners hanno affrontato il Bayer Leverkusen e, dopo l'1-1 presso la BayArena, al ritorno hanno vinto 2-0 staccando, così, il pass per i quarti.

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Il cammino della squadra portoghese — Lo Sporting Lisbona allenato da Rui Borges, dal canto suo, per arrivare a questo punto del torneo ha incontrato delle difficoltà. Dopo l'esordio vincente per 4-1 contro il Kairat Almaty, i portoghesi hanno perso 2-1 in casa del Napoli e, sempre con lo stesso risultato, hanno battuto l'Olympique Marsiglia tra le mura amiche dell'Alvalade. Alla quarta giornata, invece, arriva il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus mentre nel match successivo i Leões vincono 3-0 contro il Club Bruges. Ad inizio dicembre, invece, lo Sporting perde 3-1 in Germania contro il Bayern Monaco.

Grazie alle due vittorie contro Paris Saint-Germain (2-1) ed Athletic Bilbao (2-3), i biancoverdi hanno ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale concludendo la league phase al settimo posto avendo totalizzato 16 punti. Agli ottavi, la squadra della capitale portoghese hanno affrontato i norvegesi del Bodø/Glimt, i quali hanno eliminato l'Inter ai Play-off. Nel Paese del Nord Europa, i Leões hanno perso 3-0 ma all'Alvalade hanno ribaltato completamente il risultato rifiliando al Bodø una manita in un match terminato ai tempi supplementari.