Il direttore di gara vive a Manchester a pochi chilometri da entrambi gli stadi, motivo per cui la scelta ha suscitato grandi polemiche tra i Gunners

Mattia Celio Redattore 14 aprile - 16:50

Questo fine settimana potrebbe decidersi la Premier League. All'Etihad Stadium va in scena il big match Manchester City-Arsenal. sfida che potrebbe chiudere o riaprire definitivamente la lotta al titolo perché, a 6 giornate dalla fine, i Gunners hanno sei punti di vantaggio sui Citizens, secondi, ma questi ultimi hanno una partita da recuperare. Ma nelle ultime ore a fare parlare di se non è tanto la sfida decisiva, quanto chi la dirigerà, ovvero Anthony Taylor. Una designazione che ha lasciato perplessi i tifosi londinesi. Ecco il motivo.

Manchester City-Arsenal, Gunners furiosi per la scelta di Taylor: l'arbitro vive a pochi passi dall'Etihad Stadium — La Premier League potrebbe essere arrivata al punto di svolta. Domenica alle 17:30 andrà in scena la partita che potrebbe decidere o riaprire la lotta al titolo d'Inghilterra, ovvero Manchester City-Arsenal. Una sfida che la squadra di Guardiola non può assolutamente sbagliare perché un successo porterebbe i Citizens a -3 dal primo posto occupato dai Gunners e in più Haaland e compagni hanno una partita in meno. Lo stesso discorso vale per la squadra di Arteta, desiderosa di mettere un'ipoteca sulla vittoria dopo una stagione dominata e che ora rischia di capovolgersi.

Il big match del 32°turno sarà arbitrato da Anthony Taylor. Una designazione che ha mandato l'Arsenal su tutte le furie. L'arbitro inglese, famoso in Italia per la cocente finale di Europa League tra Roma-Siviglia, vive proprio a Manchester a pochi chilometri da entrambi gli stadi, ma lui ha sempre dichiarato di essere tifoso della squadra della sua città natale, l'Altrincham, e di non nutrire alcuna simpatia né per il City né per lo United. Ma questo non sembra sciogliere i dubbi.

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In questa stagione Taylor ha arbitrato tre partite sia l'Arsenal che il City. La squadra londinese ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro Chelsea e Liverpool, mentre i Citizens hanno vinto due volte in questo campionato anche se a gennaio ha diretto il derby perso per 2-0 dagli uomini di Guardiola contro i rivali del Manchester United. Secondo The Athletic, gli altri candidati a dirigere la partita più importante della stagione erano Michael Oliver, che ha diretto Arsenal-Bournemouth lo scorso sabato, e Chris Kavanagh, che invece era stato designato per la partita del City contro il Chelsea.