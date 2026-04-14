Arjen Robben analizza la sfida tra Bayern e Real Madrid. Loda il lavoro di Kompany e l'eternità di Neuer, avverte sulla pericolosità "improvvisa" dei Blancos ma punta tutto sulla qualificazione dei bavaresi a fine mese

Francesco Intorre 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 17:16)

L'attesa è palpabile. Siamo alla vigilia della supersfida che deciderà le sorti della Champions League. All'Allianz Arena andrà in scena il titanico scontro tra Bayern Monaco e Real Madrid. Per presentare al meglio questo incrocio stellare, il canale ufficiale del club bavarese ha deciso di intervistare un giocatore che conosce perfettamente entrambi gli ambienti e il peso di certe pressioni, ovvero Arjen Robben. L'olandese non ha usato giri di parole, lanciando un monito precisissimo ai suoi ex compagni del Bayern: "Bisogna stare in allerta e concentrati per 90 o 95 minuti. Anche se pensi: 'Stiamo vincendo 2-0 e va tutto bene', loro possono segnare dal nulla. Nel calcio una partita non è mai veramente finita, e il Madrid ne è il miglior esempio".

Il capolavoro di Kompany e l'eterno Neuer — Nonostante il rispetto per la serenità dei Blancos, Robben vede nel Bayern Monaco una forza collettiva superiore in questo momento storico. Il merito, secondo l'ex ala, è del lavoro svolto da Vincent Kompany: "Ha fatto un lavoro eccellente. Pressano tanto sia in attacco che in difesa, e questo caratterizza una squadra d'élite. Hanno un piano chiaro e sono superiori in praticamente tutte le partite". Un elogio speciale è stato riservato anche a Manuel Neuer, ancora decisivo alla soglia dei 40 anni: "Per me è sempre stato il miglior portiere del mondo. Vederlo giocare così in Champions, alla sua età, dimostra la sua incredibile classe. Mi sono rallegrato molto per lui".

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Il pronostico: "Vincerà il Bayern" — Alla domanda finale su chi si qualificherà per la semifinale, Robben non ha avuto esitazioni, puntando tutto sulla sponda tedesca: "Dico il Bayern! Perché sono stabili e tutto funziona alla perfezione adesso. Sono una macchina imparabile e credo che continueranno così fino alla fine". Tuttavia, l'olandese ha voluto chiudere con un pizzico di sana prudenza: "Questo rimane calcio, può sempre esserci un cartellino rosso o qualcosa di simile che cambia i piani. Bisogna essere concentrati per tutti i 95 minuti. Se il Bayern lo farà, allora per me vincerà solo una squadra".