Nell’atto due della rivalità che questa stagione sta infiammando più di tutte il calcio spagnolo, Hansi Flick vuole che tutto sia perfetto per la sua squadra, compreso il campo del Metropolitano.

Antonino Paradino 14 aprile - 10:34

Il Barcellona è chiamato all’ennesima grande rimonta in Champions League. Dopo aver perso all’andata per 0-2 al Camp Nou, gli uomini di Hansi Flick dovranno ribaltare il risultato sul difficile campo del Metropolitano in un quarto di finale che ad oggi li vedrebbe fuori dalla Champions League. Uno scenario certamente non nuovo ai blaugrana in questa stagione, i quali hanno vissuto la medesima situazione in Copa del Rey, dove al 4-0 dell’andata erano chiamati alla rimonta, sfiorata con un 3-0 ma non andata in porto. Nell’atto due della rivalità che questa stagione sta infiammando più di tutte il calcio spagnolo, Hansi Flick vuole che tutto sia perfetto per la sua squadra, compreso il campo del Metropolitano.

Il reclamo del Barcellona alla UEFA — Prima che scendano in campo i suoi uomini, ci ha pensato Flick a controllare l'erba del Metropolitano. Indispettito dall’altezza, l’allenatore tedesco avrebbe chiesto chiarimenti a un funzionario della UEFA riguardo l’eccessiva altezza dell’erba. Questo perché erba alta significa pallone più lento e, per un gioco dinamico e intenso come quello del Barça, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza.

Secondo Marca, dunque, il Barcellona avrebbe fatto un reclamo alla UEFA riguardo l'altezza del manto erboso e la risposta data dall’organo di governo del calcio europeo sarebbe stata quella di provvedere alla calibrazione e al taglio dell’erba, in quanto esiste un protocollo da seguire in questi casi. La regola, infatti, dice che la lunghezza dell’erba non può superare uniformemente, su tutta la superficie del campo, i tre centimetri (30 millimetri).

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La risposta dell'Atletico Madrid — Al reclamo del Barcellona ha risposto l’Atletico Madrid. I colchoneros affermano di rispettare i requisiti UEFA sul tema della lunghezza dell’erba del campo, sostenendo che l’altezza sia la stessa di sempre, sia in questa stagione che nelle precedenti, e che addirittura le condizioni siano migliorate significativamente nell’ultimo mese, dopo aver superato gli effetti del freddo di inizio anno. Ma cosa dice realmente il regolamento UEFA? Secondo l’articolo 34.04: "Se l’arbitro o il delegato UEFA lo ritengono necessario, la squadra di casa può essere obbligata a ridurre l’altezza dell’erba per la partita e per gli allenamenti".

In queste grandi notti di Champions League, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza, e persino l’altezza del manto erboso può rivelarsi decisiva per le sorti di un euroderby spagnolo che peserà inevitabilmente sul bilancio finale della stagione di una delle due squadre.