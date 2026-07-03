L'Atletico Madrid continua a guardare oltre il calcio. Il club spagnolo ha raggiunto un accordo decennale con Live Nation, uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento, per trasformare il Metropolitano in uno dei principali poli musicali d'Europa. L'intesa prevede l'organizzazione di un numero compreso tra 15 e 20 concerti ogni anno, tutti programmati durante la pausa estiva del campionato. L'obiettivo è chiaro: aumentare i ricavi attraverso eventi extra sportivi e valorizzare ulteriormente l'impianto. Secondo quanto riportato da The Athletic, i colchoneros potrebbero incassare fino a un milione di euro netto per ogni concerto, ai quali si aggiungeranno ulteriori entrate derivanti dalla vendita diretta di una parte dei biglietti grazie al recente accordo con la piattaforma Fever.

Un milione a concerto: il Metropolitano diventa il nuovo tesoro dell'Atletico Madrid

, però, va ben oltre il solo utilizzo dello. L'accordo con Live Nation coinvolge infatti anche la fan zone esterna, già attrezzata con un palco per gli eventi, e la futura arena indoor da 20 mila posti che sorgerà accanto al Metropolitano. Si tratta di un investimento complessivo da circa 400 milioni di euro, sviluppato insieme ae ispirato alla Co-op Live di Manchester. La strategia del club è quella di rendere l'area un punto di riferimento per spettacoli e grandi eventi durante tutto l'anno, diversificando così le proprie fonti di

MADRID, SPAGNA - 10 MARZO: Veduta esterna dello stadio prima della partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur FC, disputata all'Estadio Cívitas Metropolitano il 10 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

I primi risultati hanno già confermato il potenziale del progetto. I dieci concerti consecutivi di Bad Bunny, tutti sold out tra maggio e giugno, hanno richiamato oltre 560 mila spettatori complessivi, trasformando il Metropolitano in un enorme palcoscenico internazionale. Nell'ultimo bilancio dell'Atletico i ricavi provenienti dagli eventi non sportivi hanno raggiunto i 22 milioni di euro, una cifra destinata ad aumentare sensibilmente grazie al nuovo accordo, anche perché finora gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti dei concerti non erano ancora contabilizzati dal club. L'obiettivo è chiaro: fare del Metropolitano un impianto capace di produrre ricavi non soltanto nei giorni di partita, ma durante tutto l'anno.