Ci sono calciatori che conquistano i tifosi con le prestazioni in campo e altri che riescono a creare un legame speciale anche lontano dal rettangolo di gioco. Mamadou Sangaré appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il centrocampista maliano, rivelazione della stagione con il Lens, ha sorpreso tutti scegliendo di rendere omaggio al club francese in un momento tra i più importanti della sua vita: il matrimonio.

Sangaré porta il Lens sull'altare, le immagini che hanno fatto scalpore

Durante la cerimonia,, un dettaglio che non è passato inosservato e che ha rapidamente fatto il giro dei social network. Un gesto simbolico, ma estremamente significativo, che testimonia il forte attaccamento del giocatore ai colori giallorossi e alla società che gli ha permesso di compiere un importante salto di qualità nella sua carriera.

Arrivato al Lens nell'estate del 2025, il centrocampista classe 2002 si è imposto in pochi mesi come uno degli elementi più brillanti della squadra. Dotato di grande dinamismo, qualità tecniche e personalità, Sangaré è diventato rapidamente uno dei beniamini del pubblico dello Stade Bollaert-Delelis, contribuendo in maniera decisiva agli ottimi risultati della formazione francese.

👀 | Mamadou Sangaré, révélation de la saison au RC Lens, est allé jusqu’à arborer le logo de son club sur sa tenue de mariage. 🔴🟡



📸 : @msangare2002 pic.twitter.com/GUlznDw6r6 — DAZN France (@DAZN_FR) June 26, 2026

Il gesto compiuto nel giorno del suo matrimonio rappresenta qualcosa di più di una semplice trovata estetica. Indossare il simbolo del proprio club in un'occasione così intima significa esprimere un senso di appartenenza raro nel calcio moderno, spesso caratterizzato da trasferimenti frequenti e rapporti fugaci tra giocatori e società.

Le immagini dell'abito personalizzato hanno raccolto migliaia di reazioni positive, con i tifosi del Lens che hanno accolto con entusiasmo questa ulteriore dimostrazione d'affetto nei confronti della squadra. In molti hanno definito Sangaré un autentico "lensois" nello spirito, sottolineando come il suo comportamento fuori dal campo rispecchi la stessa dedizione mostrata durante le partite.

In un calcio sempre più globale, episodi come questo ricordano quanto il legame tra un calciatore, un club e la sua tifoseria possa ancora essere profondo. E Mamadou Sangaré, con il logo del Lens cucito sul suo abito da sposo, ha dimostrato che certi colori possono accompagnare anche i momenti più importanti della vita.